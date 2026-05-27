Maratón de Querétaro 2026; esta es la fecha, los costos, la ruta y cómo puedes inscribirte

La gran fiesta deportiva de este 2026; el Maratón de Querétaro, tendrá disponibles cuatro distancias para aquellas personas que quieran formar parte de esta carrera que se realizará en el otoño.

Además, el Maratón de Querétaro tendrá disponibles entrenamientos gratuitos para que las y los participantes puedan prepararse para darlo todo sin importar cuál es la meta que quieren alcanzar.

El Maratón de Querétaro 2026 tendrá disponibles metas de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros; y se recomienda realizarse un examen médico antes de la carrera para cuidar tu salud.

Fecha, costos y cómo inscribirse al Maratón de Querétaro 2026

El Maratón de Querétaro 2026 se realizará el 4 de octubre, y para realizar la inscripción se debe seleccionar una de las cuatro distancias que se encuentran disponibles en la página oficial.

Este maratón tiene un cupo limitado por cada una de las distancias:

Maratón: Mil 200 personas

Medio Maratón: 7 mil 250 personas

10 kilómetros: 7 mil 250 personas

5 kilómetros: 3 mil 800 personas

Las inscripciones están abiertas exclusivamente en línea desde el lunes 18 de mayo, y estarán disponibles hasta el lunes 28 de septiembre a las 13:00 horas o hasta que se agoten los cupos disponibles.

Una vez seleccionada la distancia a completar, la página te redigirá a una ventana en la que debes seleccionar si cuentas con un código y solo quieres completar la inscripción, si quieres pagarla con tarjeta de crédito o débito, o si quieres recuperar tu carta de confirmación.

Los costos de cada una de las distancias son los siguientes, de los cuales se donarán 50 pesos al Heróico Cuerpo de Bomberos del Municipio de Querétaro:

Participantes de Maratón con un donativo aplicado de 700 pesos más cargo bancario por servicio de 21 pesos

Participantes de Medio Maratón con un donativo aplicado de 600 pesos más cargo bancario por servicio de 18 pesos

Participantes de 10 kilómetros con un donativo aplicado de 500 pesos más cargo bancario por servicio de 15 pesos

Participantes de 5 kilómetros con un donativo aplicado de 500 pesos más cargo bancario por servicio de 15 pesos

La entrega de los paquetes se hará el viernes 2 de octubre en un horario de 09:30 horas a 18:00 horas, y el sábado 3 de octubre de 09:00 horas a 17:30 horas en el Centro de Congresos de Querétaro ubicado en avenida Paseo de las Artes 1531- B.

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