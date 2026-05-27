Incrementa a 85% suministro de agua potable en la Quinta Zona de Ecatepec.

La Quinta Zona de Ecatepec pasó del olvido a la prioridad. El suministro de agua potable por tandeo se incrementó de 30 por ciento en 2024 a 85 por ciento en la actualidad, lo que fue posible con la rehabilitación de pozos, reparación de fugas en redes, combate al huachicol y el remozamiento de la planta potabilizadora Emiliano Zapata, entre otras obras y acciones.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció la construcción de dos tanques maestros de almacenamiento de agua potable en la Quinta Zona, uno de cinco mil metros cúbicos y otro de 10 mil metros cúbicos, cuyos trabajos iniciarán en junio y julio próximos, lo que beneficiará a más de 150 comunidades que concentran a 681 mil 973 habitantes.

Cisneros Coss recordó que la Quinta Zona fue olvidada históricamente por anteriores gobiernos municipales, lo que llevó a las comunidades al abandono y el colapso de los principales servicios públicos, como seguridad, agua potable, drenaje, recolección de basura y alumbrado público, entre otros.

Dijo que los trabajos realizados desde el inicio de su gestión, en enero de 2025, permitieron aumentar el suministro de agua por tandeo de 30 por ciento en 2024, a 85 por ciento actualmente, donde la mayoría de familias recibe líquido de una a tres veces por semana, cuando anteriormente enfrentaban sequía permanente.

En marzo pasado Cisneros Coss inauguró la rehabilitación de la planta potabilizadora Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Alborada de Aragón, en beneficio de 30 mil habitantes de 10 comunidades de la Quinta Zona; ahí reconoció que muchas obras realizadas por el anterior gobierno local “fueron un fiasco, fueron un fraude, mucho dinero que se fue a las tuberías, al caño”.

La edil agregó que en diciembre de 2024 Ecatepec producía tres mil 597 litros de agua por segundo, en tanto que en febrero de este año generó cuatro mil 340 litros por segundo, es decir 743 litros por segundo más, lo que se traduce en mayor suministro a las familias del municipio.

“Estamos aquí para resolver el abasto del agua en la Quinta Zona y en todo Ecatepec”, afirmó.

Relató que con el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el año pasado fueron rehabilitados 24 pozos de agua y siete cárcamos en Ecatepec, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Destacó que en 2025 el gobierno de Ecatepec rehabilitó el pozo Cruz Roja de la Quinta Zona, lo que benefició a 25 mil habitantes; reparó los cárcamos 16 de Polígonos, 18 Canal de Sales, 24 Jardines de Santa Clara, 25 San Agustín y 26 Pichardo Pagaza, en tanto que este año puso en marcha los pozos San Agustín, en beneficio de 19 mil colonos de la primera y segunda secciones de esta comunidad, y Ejidos de Tulpetlac, con 46 mil beneficiados y que produce 50 litros de agua por segundo.

“Cuando llegamos, apenas 67 pozos operaban en todo el municipio. Hoy son 91. Reactivamos 24 pozos que estaban muertos. Y de 12 que estaban completamente colapsados, ya reperforamos nueve”, reiteró.

La Quinta Zona de Ecatepec también fue beneficiada con alumbrado público, por lo que sus calles están más iluminadas, y con obras de drenaje, bacheo y repavimentación de vialidades.

Están en construcción el colector 12, de 1.5 kilómetros de longitud en avenida Tero, en Rinconada de Aragón, que beneficiará a más de 45 mil vecinos de esta comunidad y de Ciudad Azteca Tercera Sección, Polígonos 1 y 2, y La Florida, así como el de boulevard Teocallis y el drenaje de calle Zapotecas, estas dos últimas en Ciudad Azteca, entre muchas otras obras.

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JVR