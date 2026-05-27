La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó este martes la ubicación de un géiser en el patio de una casa en Michoacán, lo que ha despertado duda entre las personas de la región.

El géiser fue ubicado en los corrales de unos cerdos que se encuentran en un lugar donde ocurre actividad geotérmica, el poblado de El Salitre del municipio de Ixtlán de los Hervores del estado de Michoacán.

De acuerdo con Protección Civil, el hidrotermal natural ubicado en la vivienda está siendo atendido por el personal especializado, quienes evacuaron de manera preventiva a los residentes de la vivienda; además, se suspendieron las clases en escuelas cercanas al lugar.

Este avistamiento requiere que se hagan estudios y evaluaciones para poder determinar si esta zona es segura para los pobladores, pues la presión subterránea de la región podría generar repercusiones negativas.

🚨IXTLÁN | Actividad hidrotermal

PC Estatal atiende manifestación hidrotermal natural en la zona.

👨‍🚒Personal especializado realiza inspección y monitoreo.

⚠️Se evacuó de forma preventiva a habitantes y se suspendieron clases cercanas.

🚫 Evita acercarte al área.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/8gB9d9YTA7 — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) May 26, 2026

¿Qué es un géiser y cómo funciona?

Un géiser es un agujero en la superficie de la Tierra que tiene forma de tubo lleno de agua que se dirige hacia el interior de la corteza, en donde este se conecta con un fundido de roca que se conoce como magma.

Este magma provoca que el agua que hay en el tubo se caliente, y debido a la alta temperatura esta comienza a hervir hasta que se impulse el agua hacia arriba, e incluso se vapora o se convierte en gas.

Los géiser se forman cuando una masa de agua subterránea entra en contacto con el magma, lo que provoca que la presión acumulada genere una salida por medio del suelo en forma de gases que pueden alcanzar una altura de hasta 50 metros.

Existen distintos tipos de géiser que se clasifican tomando en cuenta sus características:

El géiser de cono expulsa el agua por medio de un montículo que se forma con siliciosos aglomerados que también se conocen omo geiseritas. Estos producen chorros de agua estables durante sus erupciones de pocos segundos.

El géiser fuente genera erupciones amplias de agua, estas pueden ser intensas y el agua se dispersa en distintas direcciones que ocasionalmente incluso son identificadas como erupciones violentas.

En México existen algunos géiseres naturales y campos geotérmicos con actividad termal que son atractivo turístico o aprovechados para plantas de energía, como los que se ubican en Hidalgo, Jalisco y en Michoacán, pues incluso hay parques recreativos y balnearios que pueden ser visitados por las personas.

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