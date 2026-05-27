Gobierno de Oaxaca reafirma respeto a manifestaciones de la CNTE; condena violencia en Mitla

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO) reiteró su respeto al derecho a la libre manifestación y condenó los hechos violentos registrados este miércoles en San Pablo Villa de Mitla, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego durante una jornada de protestas encabezada por integrantes de la CNTE.

A través de un comunicado, el gobierno estatal señaló que, ante la inconformidad de habitantes de Mitla por los bloqueos carreteros realizados por el magisterio democrático, se exhortó a ambas partes a privilegiar el diálogo y mantener la paz social.

“El Gobierno del Estado de Oaxaca respeta y respetará siempre el derecho a la libre manifestación”, indicó la dependencia, donde además rechazó “enérgicamente el uso de la violencia”.

La SEGO informó que solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes por las presuntas detonaciones de armas de fuego registradas durante el conflicto.

Asimismo, las autoridades estatales señalaron que se buscará identificar a las personas involucradas en los hechos violentos ocurridos en la zona.

Por su parte, el Gobierno de Oaxaca también aseguró que continuará el acompañamiento y seguimiento al movimiento democrático magisterial a través de la Coordinación de Delegados de Paz Social (CDPAZ) y de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de garantizar condiciones de diálogo y libre protesta.

COMUNICADO OFICIAL | GOBIERNO DEL ESTADO INFORMA DESACTIVACIÓN DE BLOQUEOS CARRETEROS. pic.twitter.com/8wBTZrkwyY — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) May 27, 2026

Tensión durante bloqueo de la CNTE en Mitla

Los hechos ocurrieron durante un bloqueo instalado por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre la carretera federal 190, una de las principales vías de comunicación en Oaxaca.

De acuerdo con reportes locales, un grupo de pobladores intentó retirar el bloqueo debido a las afectaciones provocadas por el cierre carretero, situación que derivó en momentos de tensión y detonaciones de arma de fuego.

Asimismo, mediante videos difundidos en redes sociales muestran corridas y personas armadas durante el enfrentamiento; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado un saldo oficial de lesionados o detenidos.

Por su parte, la Sección 22 acusó que hombres armados participaron en el retiro del bloqueo y responsabilizó políticamente al presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero, por la agresión registrada durante la protesta.

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MSL