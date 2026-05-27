Delfina Gómez destaca instalación de mil sistemas de captación pluvial del programa ‘Escuelas con Agua’

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la instalación del sistema mil de captación de agua pluvial en la Primaria “Estela Tizapa Montesino”, en Valle de Chalco, y que forma parte del programa “Escuelas con Agua”.

Junto al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, y autoridades de Fundación Coca-Cola y Coca-Cola México, destacaron que el programa tiene como objetivo llevar soluciones de abastecimiento de agua a instituciones ubicadas en zonas con problemas de acceso al líquido.

“Nos llena de orgullo, que la escuela beneficiada número mil, esté en tierra mexiquense. Estas acciones se consolidan como un pilar estratégico del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, impulsado por nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo” Delfina Gómez Álvarez, gobernador del Estado de México



La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

La mandataria destacó que, en el Estado de México, el programa “Escuelas con Agua” ha permitido instalar 152 sistemas de captación pluvial en 19 municipios, en beneficio de más de 50 mil estudiantes y personal educativo. Además, dijo, se han recuperado 3.26 millones de litros de agua de lluvia, equivalentes a 326 pipas.

De manera paralela, refirió que en su gobierno se han entregado 220 Sistemas de Captación de Agua Pluvial en 65 municipios, a favor de 47 mil 908 estudiantes mexiquenses.

Delfina Gómez reconoció que este tipo de proyectos entre autoridades, iniciativa privada y sociedad se traducen en ayuda directa para niñas, niños y jóvenes, particularmente en comunidades donde el acceso al agua representa un reto cotidiano.

“Cuando se trabaja en coordinación, en equipo, se pueden lograr grandes beneficios. Gracias a las empresas que están atendiendo esa situación, tenemos que tener presente que todos somos portadores de algún beneficio que podemos otorgar a los demás, y que nuestros jovencitos y nuestros niños que ahorita están viendo estas acciones les van a servir en un futuro” Delfina Gómez Álvarez, gobernador del Estado de México



Delfina Gómez durante la celebración por el sistema de captación de agua pluvial en la Primaria “Estela Tizapa Montesino”. ı Foto: Cortesía

Cada sistema tiene capacidad de captar hasta 750 mil litros de agua al año, volumen suficiente para cubrir las necesidades de los planteles entre tres y cinco meses, lo que permite a las escuelas aprovechar el recurso para sanitarios, limpieza y mantenimiento de áreas comunes.

En el evento estuvieron presentes Catherine Reuben Hatounian, directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA México; Louis Balat Joseph, presidente de Coca-Cola México; Alan Velasco Agüero, presidente municipal de Valle de Chalco; Antonio Guillén Rivera, presidente del Consejo de Administración de Grupo Rica; Rodrigo Feria Cano, director ejecutivo de Fundación Coca-Cola México; Jesús Lucatero, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Arca Continental en México; así como directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Primaria “Estela Tizapa Montesinos”.

cehr