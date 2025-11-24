Diputado del Movimiento del Sombrero ofrece hasta 10 mil pesos por denunciar a familiares ‘metidos con el crimen’

El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, integrante del "Movimiento del Sombrero“, ofreció pagar entre 5 mil y 10 mil pesos a quienes denuncien a familiares ”metidos con el crimen".

El legislador, quien era cercano a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, explicó que la iniciativa busca que los ciudadanos denuncien ante la Fiscalía de Michoacán a padres, madres, hijos y otros familiares involucrados en asaltos, robos de vehículos, venta de mercancía ilícita o delitos graves.

Al atribuir a Manzo la frase “no hay que ser alcahuetes”, y al afirmar que “si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa”, Bautista Tafolla detalló que para recibir la recompensa por su “valor civil”, los denunciantes deberán presentar el folio de la denuncia.

La propuesta contempla una compensación de 5 mil pesos por un “delito común comprobable” y de 10 mil pesos por un delito “sumamente mayor”. El diputado aseguró que el proceso se manejará con “discreción y respeto” para no poner en riesgo a quienes denuncien.

“Vamos a darle el voto de confianza para que este proceso funcione y avancemos como ciudadanía valiente. Recuerden que es mejor visitar a un familiar en la cárcel, que en el panteón. Estás a tiempo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Diputado Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, ofrece hasta 10 mil pesos de recompensa por denunciar a familiares. ı Foto: Facebook, @CarlosAlejandroBautistaTafolla

