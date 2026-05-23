Sube a 2 cifra de muertos por riña en penal de Ciudad Obregón, Sonora; hay 7 heridos

Aspecto del dispositivo de seguridad al exterior del Cereso de Ciudad Obregón, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora informó que son dos los muertos y siete los heridos por la riña que se registró el viernes en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, hechos por los cuales, además, ya se identificó a cuatro presuntos responsables.

A través de un comunicado, la FGE actualizó la información sobre la riña registrada el viernes en el citado Cereso, donde originalmente se reportó un muerto y cinco lesionados.

En enfrentamiento entre reos del Cereso de Ciudad Obregón de ayer, murieron dos personas y siete resultaron lesionadas: @fgjesonora



En relación a la riña del día de ayer viernes, que se suscitó en el CERESO de Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora… pic.twitter.com/FeW2qCu3YW — Marcelo Beyliss (@marcelobeyliss) May 23, 2026

Al respecto, aclaró que son dos los fallecidos y siete los heridos, y que se identificó a cuatro internos como presuntos iniciadores del altercado.

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La FGE adelantó que, contra estos cuatro presuntos responsables, se “ejercitará acción penal” y serán imputados por “delitos de homicidio y lesiones calificadas”.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya tiene identificados a cuatro internos, personas privadas de la libertad, como presuntos iniciadores de estos hechos y en las próximas horas se ejercitará acción penal en su contra”, se lee en el comunicado.

“Las investigaciones establecen que las cuatro personas plenamente identificadas provocaron el fallecimiento de dos internos, personas privadas de la libertad, y lesiones a siete individuos más, entre ellas un custodio, por lo que serán imputadas por los delitos de homicidio y lesiones calificadas”, abunda la FGE en el documento.

Fiscalía Informa



En relación a la riña del día de ayer viernes, que se suscitó en el CERESO de Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya tiene identificadas a cuatro internos, personas privadas de la libertad, como presuntos iniciadores de estos… pic.twitter.com/6f6sRET6pg — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 23, 2026

Finalmente, la FGE aclaró que la situación en el Cereso “está controlada”, y que siguen las investigaciones para el “total esclarecimiento de los hechos”.

Autoridades federales atienden riña al interior del Cereso

El viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que activó los protocolos de seguridad cuando se dio a conocer la riña al interior del Cereso.

“Corporaciones estatales, federales y municipales ingresaron para contener la situación y restablecer el orden al interior del centro penitenciario”, se lee en una tarjeta informativa de la SSPC.

De manera preliminar, la SSPC reportó un muerto y cinco heridos, cifras que ya fueron actualizadas por la Fiscalía local.

Por otro lado, al igual que la FGE, la SSPC informó el viernes que la situación “se encuentra controlada” y que “las autoridades mantienen presencia preventiva en el lugar, mientras continúan las investigaciones correspondientes”.

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