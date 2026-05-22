Alejandro Armenta supervisa operativo de seguridad para el partido México vs Ghana.

Con orden y seguridad en Puebla inició la Copa del Mundo, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al encabezar un recorrido de supervisión del operativo desplegado por los tres órdenes de gobierno para el partido de la Selección de México contra su similar de Ghana. “Empieza en Puebla el mundial y es un honor recibir a la Selección Mexicana“, expresó.

Durante su visita a la explanada del Estadio Cuauhtémoc, el gobernador Alejandro Armenta Mier, señaló que el operativo de más de mil 700 fuerzas de seguridad, forma parte de la estrategia instruida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias, ya que en Puebla el deporte es política de estado.

Asimismo, el mandatario estatal recordó que los estacionamientos del Estadio Hermanos Serdán y del Auditorio GNP permanecen gratuitos sin costo para las y los aficionados. Subrayó que el Gobierno del Estado no autorizó el cobro de espacios en dichas zonas.

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El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, señaló que la seguridad para las y los aficionados está garantizada por parte de los tres órdenes de gobierno. Enfatizó que el evento deportivo se desarrolla en un ambiente familiar.

“Agradecerle a la Defensa, Marina y Guardia Nacional por apoyarnos con elementos y equipo para que hoy iniciemos con el mundial", aseguró el secretario.

Por su parte, el director de la Policía Estatal, Raymundo Garduño Hernández, informó que para el encuentro deportivo se desplegaron mil 700 elementos. En coordinación con el municipio cuentan en la periferia con 700 efectivos que cubrirán los 16 accesos al Estadio Cuauhtémoc. Agregó que tendrán mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, dos centros de mando con conexión directa al C5i y tres Torres de Videovigilancia.

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, detalló que el despliegue está soportado con los elementos de emergencia y un Centro de Mando conectado al C5i Y C4, así como vigilancia vía aérea a través de drones.

El gerente de seguridad del Estadio Fernando Martínez Macías, destacó que se realizaron reuniones previas con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, para que las y los asistentes se sintieran cómodos y seguros. “En Puebla es el inicio del Mundial", enfatizó.

Horas antes del silbatazo inicial, las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc se pintaron de verde, las y los asistentes arribaron con tranquilidad y confianza para disfrutar de un espectáculo que encendió el espíritu futbolero de Puebla. “Te hace sentir seguro, por eso vengo con mi familia”, expresó José Carlos Argüelles García, quien asistió desde Coronango acompañado de su esposa e hija. Destacó que el despliegue policial le brinda confianza y tranquilidad para disfrutar del evento en un ambiente familiar.

Por su parte León Pineda acudió desde Tehuacán con amigos, el dispositivo de seguridad excelente y afirmó que es notorio que la seguridad es prioridad para el gobierno de Puebla y esto garantiza tranquilidad de los asistentes al asistir al Estadio. El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su capacidad para albergar eventos deportivos de talla nacional e internacional, en un ambiente seguro, familiar y con la pasión que caracteriza a la afición mexicana.

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JVR