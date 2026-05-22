Riña al interior del Cereso de Ciudad Obregón, Sonora, deja un muerto y 5 heridos.

Un interno muerto y al menos 5 heridos fue el saldo que dejó una riña al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.

“Personal de Cruz Roja brindó atención prehospitalaria y realizó los traslados correspondientes para su valoración médica”, agregó la dependencia estatal sobre la atención a los heridos en un comunicado.

La autoridad aseguró que la riña en el Cereso de Ciudad Obregón fue atendida de manera inmediata por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Tras activarse los protocolos de seguridad, corporaciones estatales, federales y municipales ingresaron para contener la situación”, agregó.

En tanto, el Gabinete de Seguridad de México afirmó que la riña ya fue controlada y se restableció el orden.

Además, las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en la zona, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado si en la riña participaron grupos de la delincuencia organizada.

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JVR