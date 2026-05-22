Detienen a ‘El Blas’, segundo al mando de ‘La Barredora’ y expolicía estatal en Tabasco

Autoridades federales y estatales detuvieron a "El Blas", señalado como lugarteniente de "La Barredora", durante un operativo en Villahermosa.

Fuerzas federales y estatales detuvieron en el municipio de Centro, Tabasco, a Blasimiro “N”, alias “El Blas” o “El Comandante Blas”, expolicía estatal identificado como lugarteniente de la organización criminal conocida como “La Barredora” y considerado un objetivo prioritario dentro de la estrategia de seguridad en la entidad.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca durante trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la calle Paseo de las Ilusiones, en el fraccionamiento Prados de Villahermosa.

El detenido fue arrestado por su probable responsabilidad en delitos contra la Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Al momento de la detención, las autoridades le aseguraron un arma de fuego larga, cartuchos útiles y diversas sustancias ilícitas: paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana, así como bolsitas con presunto cristal y cocaína. También fue decomisado un vehículo con placas de Tabasco cuyo número de serie, según el reporte oficial, presentaba presuntas alteraciones.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FIRT Olmeca detuvieron en el municipio de Centro a Blasimiro “N”, alias “El Blas” y/o “El Comandante Blas”, ex policía estatal quien presuntamente estaría vinculado con el grupo delincuencial de "La Barredora". pic.twitter.com/M2RK5VPWqo — SSPC Tabasco (@SSPCTabasco) May 22, 2026

De acuerdo con la SSPC, “El Blas” fungía como segundo al mando bajo las órdenes de un criminal apodado “El Prada”, identificado por las autoridades como el actual cabecilla de “La Barredora” tras la caída de Hernán Bermúdez Requena y su grupo cercano.

Bermúdez Requena, señalado como fundador de la organización, fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco a partir de 2019, cargo al que fue designado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien actualmente es senador de la República.

El detenido y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la determinación de su situación jurídica.

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