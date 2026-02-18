La Barredora atacó bar en Puebla

REFUERZO de la vigilancia, tras la balacera en un bar en Angelópolis, el sábado.

LA FISCAL general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, aseguró que miembros del grupo criminal La Barredora fueron los responsables del ataque en el bar Sala de Despecho, que dejó tres personas sin vida y cinco con heridas, el pasado 14 de febrero.

En entrevista con medios locales, la fiscal dijo que ya se tienen avances relevantes para determinar el móvil del ataque, en el cual participaron cuatro miembros de dicho grupo delictivo que nació en Tabasco.

El ataque ocurrió la madrugada del sábado pasado contra los ocupantes de un vehículo de lujo, frente al bar en la exclusiva zona de Angelópolis, en la ciudad de Puebla. Tras la balacera, las autoridades lograron el arresto de cuatro presuntos sicarios, entre ellos un menor de edad.

TE RECOMENDAMOS: ASF detectó anomalías en 11 de los 13 municipios de Campeche Anomalías por 300 mdp en 11 de sus municipios

La fiscal informó que, tras los hechos registrados la madrugada del sábado, se activó un operativo coordinado entre las corporaciones de seguridad estatales y municipales, lo que permitió la detención de los sicarios, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las personas que perdieron la vida durante la agresión armada fueron identificadas como Gisele Ortiz Carreto, de 33 años, psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana; Emmanuel Esteban Campaña Sánchez, de 28 años, entrenador certificado por la Universidad del Deporte, y Joaquín Wirth García, de 34 años, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien trabajaba en un despacho de arquitectura junto con Enrique Solá, quien resultó herido.