Instalan Mesa de Diálogo por la Paz en el corredor Chilapa-Hueycantenango

Chilapa, Guerrero — Como parte de los acuerdos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este viernes inició la Mesa de Diálogo por la Paz para dar seguimiento a la atención integral en comunidades del corredor Chilapa-Hueycantenango.

Esta reunión se da en seguimiento a la visita de la secretaría de Gobernación del gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la mandataria estatal en la región para atender las peticiones de los pobladores y acordar acciones que permitan la pacificación en las localidades de la zona.

Los trabajos son encabezados por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en acuerdos para atender las demandas sociales de la región.

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Previo al encuentro, se llevó a cabo la toma de protesta de la y los comisarios municipales.

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FGR