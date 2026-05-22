Instalan Mesa de Diálogo por la Paz en el corredor Chilapa-Hueycantenango

Chilapa, Guerrero — Como parte de los acuerdos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este viernes inició la Mesa de Diálogo por la Paz para dar seguimiento a la atención integral en comunidades del corredor Chilapa-Hueycantenango.
Esta reunión se da en seguimiento a la visita de la secretaría de Gobernación del gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la mandataria estatal en la región para atender las peticiones de los pobladores y acordar acciones que permitan la pacificación en las localidades de la zona.
Los trabajos son encabezados por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y avanzar en acuerdos para atender las demandas sociales de la región.
Ricardo Gallardo arranca construcción de Unidad Deportiva en Zaragoza
Previo al encuentro, se llevó a cabo la toma de protesta de la y los comisarios municipales.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR