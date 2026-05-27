Trasladan a Isaí ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, al penal del Altiplano

Isaí N, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado la tarde de este miércoles al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

De acuerdo con reportes oficiales, el presunto integrante de la facción de “Los Chapitos” salió vía aérea desde la base militar de Hermosillo, Sonora, con destino a la Ciudad de México, para posteriormente ser internado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó en Nogales, Sonora, como resultado de labores de inteligencia coordinadas entre fuerzas federales.

Las investigaciones señalan que Isaí N estaría vinculado al Cártel de Sinaloa como operador de ‘Los Chapitos’, además de ser señalado por presunto tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Las autoridades federales indicaron que el detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Autoridades federales capturaron en Nogales, Sonora, a Isaí “N”, identificado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán.

El Gabinete de Seguridad lo señaló como operador logístico del Cártel de Sinaloa (CDS), grupo dedicado a producir y distribuir drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

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FGR