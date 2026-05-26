Tiene orden de extradición

Detienen a Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, en Nogales, Sonora

La detención se dio gracias a trabajos de inteligencia; en Chiapas se aseguraron 687 kg de cocaína

Detienen a Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’
Detienen a Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’ Foto: X @OHarfuch
Por:
Mariel Caballero

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de sus redes sociales sobre la detención de Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en Nogales, Sonora.

De acuerdo con García Harfuch la captura de Isai “N”, fue posible tras trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la operación de captura participaron la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN) e instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

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Harfuch no detalló cuál es el delito exacto por el que Martínez enfrenta el proceso de extradición.

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LMCT

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