Detienen a Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, en Nogales, Sonora

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de sus redes sociales sobre la detención de Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en Nogales, Sonora.

De acuerdo con García Harfuch la captura de Isai “N”, fue posible tras trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la operación de captura participaron la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN) e instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Harfuch no detalló cuál es el delito exacto por el que Martínez enfrenta el proceso de extradición.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

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LMCT