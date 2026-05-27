Kenia López Rabadán acusa que ‘nulidad a modo’ pone en riesgo la democracia

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que las propuestas de nulidad de candidaturas impulsadas en el contexto de la reforma político-electoral podrían convertirse en un mecanismo “a modo” para excluir perfiles incómodos para el oficialismo y afectar la democracia en México.

En entrevista con medios de comunicación durante el periodo extraordinario en San Lázaro, la legisladora panista aseguró que el país necesita “a las y los mejores” perfiles en las boletas electorales frente a la crisis de inseguridad que atraviesa México.

Ante la crisis brutal de inseguridad que padecen los ciudadanos, se necesita a las y los mejores en las boletas Kenia López Rabadán



López Rabadán sostuvo que la posibilidad de anular candidaturas de manera discrecional representa un riesgo para el Estado de Derecho y para la libertad de elección de los ciudadanos. “Es terrible pensar que van a anularse las candidaturas que no les sirvan o que no le convengan al régimen”, alertó.

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Aspecto de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

La legisladora del Partido Acción Nacional consideró que una aplicación parcial o ideológica de la nulidad de candidaturas podría utilizarse como herramienta política para limitar la competencia electoral.

“Si hay una nulidad a modo, de manera sesgada, de manera ideológica, de manera incluso antidemocrática, pues claramente el daño va a ser para el pueblo de México”, expresó.

Kenia López lamentó además que durante la discusión legislativa no se establecieran mecanismos constitucionales más firmes para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“Es lamentable que no haya una posición clara, pública, determinante desde la Constitución para exigir que el crimen organizado no se meta, no financie campañas, no ponga candidatos”, señaló.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

La diputada afirmó que el debate dejó pasar una “oportunidad histórica” para blindar las elecciones frente a recursos ilícitos y presiones de grupos criminales.

Durante la entrevista, López Rabadán también se refirió a los procesos de juicio político promovidos contra diversos actores políticos y pidió que estos procedimientos se conduzcan con imparcialidad y transparencia.

“Hay que exigir que los procesos de juicio político sean transparentes, objetivos e imparciales”, sostuvo.

La legisladora panista rechazó que los juicios políticos deban utilizarse como mecanismos de persecución o revancha partidista.

“Ese es el tema, que haya un proceso objetivo, no como cacería, no como persecución política, sino como garantía de que en México las instituciones funcionan”, concluyó.

Hoy en la Cámara de @Mx_Diputados discutiremos:



• La reforma constitucional para modificar la fecha de la elección judicial.



• Lo que han llamado nulidad de la elección por injerencia extranjera.



• La reforma para crear la comisión encargada de verificar la integridad de… pic.twitter.com/4m5RQ1hMaS — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 27, 2026

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LMCT