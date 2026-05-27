‘Andy’ López Beltrán revela que tenía acuerdo con AMLO para no buscar cargos públicos: ‘es mi derecho’

Andrés Manuel López Beltrán reveló que mantenía un acuerdo con su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para no competir por un cargo de elección popular mientras él se desempeñara como presidente de México.

En entrevista con la estación de radio XHVX La Grande de Tabasco, “Andy” explicó que decidió renunciar a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco, decisión que, aseguró, cuenta con el respaldo de su padre.

“... será justo participar en la elección de 2027. No quise dejar pasar más tiempo, es la primera elección o el primer proceso electoral después del retiro de él de la política, y por eso decidí participar. (...) Avisé, le platiqué y él está más que de acuerdo y lo hizo muy feliz, además, que mi decisión fuera que voy a iniciar mi carrera política en Tabasco", afirmó.

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Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO. ı Foto: Cuartoscuro

López Beltrán argumentó que tiene derecho a participar en los próximos comicios por haber nacido en Tabasco, y confirmó que ya inició el proceso para cambiar de domicilio al municipio de Teapa, aunque sostuvo que “no necesito realmente hacer un cambio”.

“... es mi derecho constitucional por ser nacido en el estado de Tabasco. Yo tengo ese derecho a contender. No necesito realmente hacer un cambio. Necesitaría hacer un cambio para aparecer en la lista nominal del distrito y poder votar, pero no hay un límite de tiempo ni mucho menos. (...) Sin embargo, ya cambié mi dirección a Teapa, Tabasco, y ya me empadroné en el listado nominal”, explicó.

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cehr