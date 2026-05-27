Sheinbaum respalda a Slim y presume baja histórica en pobreza laboral

La pobreza laboral alcanzó un mínimo histórico desde que inició su medición en 2005, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al responder a las críticas de calificadoras sobre México y respaldar la postura de Carlos Slim frente a una evaluación reciente del país.

El empresario había calificado como irracional la nota asignada a México por una calificadora, según la referencia hecha en el intercambio con la mandataria. Sheinbaum coincidió con esa postura y sostuvo que la lectura de Slim tiene peso porque, además de dirigir sus empresas, revisa de forma constante el comportamiento de la economía nacional.

Sheinbaum usó ese señalamiento para contrastar la evaluación externa con los datos que, de acuerdo con su Gobierno, muestran un desempeño positivo. Entre ellos colocó la baja de la pobreza laboral, el aumento de la población ocupada, la inversión extranjera directa y el saldo favorable en la balanza comercial.

Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso ı Foto: Cuartoscuro

Como parte de los datos expuestos en Palacio Nacional, la Presidenta indicó que entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 se sumaron 552 mil personas al empleo. También afirmó que la población ocupada llegó a 59.6 millones.

La Presidenta sostuvo que el indicador de la pobreza laboral, que mide si el ingreso por trabajo alcanza para cubrir la canasta alimentaria, llegó a su nivel más bajo desde que comenzó el registro hace más de dos décadas. Aunque en ese momento no presentó el porcentaje exacto, lo incluyó entre las señales económicas positivas

Para Sheinbaum, las calificadoras mantienen criterios rezagados al evaluar al país. La Presidenta sostuvo que esos organismos miden con indicadores “muy al pasado” y afirmó que se quedaron en el periodo neoliberal.

Desde esa lectura, el respaldo a Slim sirvió al Gobierno federal para reforzar su argumento sobre la economía mexicana. La mandataria dijo que cuando el empresario llama “ridícula” a una calificación, eso muestra que observa condiciones favorables en el país.

Sheinbaum aseguró que su administración mantiene una visión positiva sobre el rumbo económico. La baja en pobreza laboral, el avance del empleo, la inversión extranjera directa récord en el primer trimestre y la balanza comercial positiva formaron parte de los elementos que utilizó para defender esa postura.

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MSL