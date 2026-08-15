Coordinadores de Morena en Congresos locales cierran filas en defensa de la soberanía nacional

Imagen compuesta ilustrativa de una bandera de Morena frente al Congreso de la Ciudad de México.

Los coordinadores de las bancadas de Morena en los Congresos de las 32 entidades del país cerraron filas en favor de la defensa de la soberanía nacional y el rechazo de lo que llamaron “intentos de injerencia”.

Así lo expresaron en un comunicado conjunto, firmado por los 32 coordinadores de Morena en los Congresos locales, el cual fue publicado días después de que Estados Unidos retirara su visa a Andrés Manuel López Beltrán, si bien esto no fue mencionado en el documento.

Morena cierra filas en defensa de la soberanía nacional. ı Foto: IG: morena_partido

En el texto, los coordinadores de Morena en los Congresos locales hicieron un llamado a avanzar en la “defensa de la soberanía nacional” y, en este sentido, hacer frente a “embates, campañas e intentos por cuestionar nuestra autoridad moral a partir de mentiras”.

“...hoy, igual que ayer, enfrentamos la calumnia, las mentiras y los intentos por desacreditar a nuestro movimiento”, expresan los representantes morenistas en el documento.

Llamado a defensa de la soberanía ocurre después de retiro de visa de EU a "Andy" López Beltrán. ı Foto: IG, @andresmanuellopezbeltran_

En este sentido, los legisladores de Morena acusaron que ha habido intentos de “injerencia extranjera”, los cuales, además, han sido alentados desde nuestro país por opositores quienes “pretenden desacreditar al movimiento que ha devuelto la esperanza a millones de mexicanas y mexicanos”.

Al respecto, los representantes morenistas hicieron un llamado a la defensa nacional para que ninguno de estos “encuentre camino para avanzar”.

Morenistas cierran filas con postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“Que los intentos de injerencia extranjera y quienes desde nuestro propio país los alientan no encuentren ningún camino para avanzar. Sabemos la enorme responsabilidad que tenemos: seguir sirviendo a nuestra patria, no detener la transformación y mantener firmes los principios que nos trajeron hasta aquí: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo jamás”, se lee en el comunicado.

Finalmente, los legisladores del guinda aseguraron que, pese a las “calumnias” y “mentiras”, se mantienen firmes en los principios del movimiento de la Cuarta Transformación, es decir, defender al pueblo, la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.

“Nosotras y nosotros seguimos siendo los mismos. Luchamos por las mismas causas y seguiremos enfrentando a quienes actúan contra los intereses del pueblo, estén donde estén”, se lee en el comunicado.

“Ellos también siguen siendo los mismos: quienes fomentan el odio, utilizan la mentira y el miedo como método y durante años, desde el poder, gobernaron con corrupción y desdén hacia el pueblo”, concluyen los morenistas.

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