Suma EU 175 mil visas revocadas; Gobierno ve en caso Andy, tema político

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado en lo que va del año más de 175 mil visas a extranjeros por actividades delictivas, incumplimiento migratorio y posibles amenazas para la seguridad nacional.

La cifra fue revelada por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. “Así pues, el Departamento de Estado ha revocado más de 175 mil visados a extranjeros que los tenían”, afirmó en declaraciones en Breitbart News Daily, programa de radio que se transmite por SiriusXM Patriot y que conduce el comunicador Mike Slater.

El Dato: Otras causas por las que EU puede revocar una visa incluyen permanecer en el país más tiempo del autorizado o incumplir las condiciones al tipo de documento.

El funcionario señaló que las cancelaciones responden a tres categorías: incumplir las condiciones de la visa, infringir la ley o representar una amenaza para la seguridad nacional.

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“Los tres principales motivos de revocación de visados son: que incumplan las condiciones de sus visados, que infrinjan la ley o que representen una amenaza para la seguridad nacional”, señaló Pigott.

Mencionó tres delitos frecuentes: conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión y robo.

8 causales tiene EU para revocar una visa a alguien

“En lo que respecta a las cifras, la causa principal de esas revocaciones se debe a actividades delictivas. Las tres actividades delictivas más comunes son conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión y robo”, explicó.

La cifra representa un aumento frente a las 100 mil revocaciones reportadas en diciembre pasado.

“Esto muestra la necesidad de ello y muestra los resultados de nuestro programa de verificación continua”, sostuvo.

El vocero defendió la continuidad del programa de revisión y sostuvo que el gobierno estadounidense debe asegurarse de que quienes cuentan con una visa sigan cumpliendo las condiciones bajo las cuales obtuvieron autorización para permanecer y apta acceder al país.

El funcionario insistió en que las autoridades evalúan cada caso de manera individual antes de determinar si procede la cancelación del permiso.

El subsecretario de Estado compartió la imagen en sus redes sociales. ı Foto: Especial

Durante la entrevista, Mike Slater preguntó qué habría ocurrido con extranjeros con visa involucrados en delitos bajo una administración demócrata. Pigott respondió: “Nada”.

“Si alguien, por ejemplo, va a prisión o a cualquier otro lugar por un delito, y a veces es liberado y regresa a las calles estadounidenses con una visa, lo cual me parece sorprendente e indignante, que no exista un proceso de deportación”, declaró.

Como ejemplo, Pigott mencionó a un ciudadano de Laos condenado por delitos graves e indultado por el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Según el funcionario, después se revocó su estatus legal y fue expulsado de Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Es una política de de sentido común. Si alguien está involucrado en actividades delictivas, no tenemos la obligación de permitirle permanecer en el país”, concluyó el portavoz.

La política de revocación de visas también alcanzó a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo pública la cancelación de su documento para ingresar a suelo estadounidense.

En una carta de tres páginas dirigida al presidente Donald Trump, López Beltrán preguntó si conocía la decisión. Si estaba enterado, la consideró un acto de prepotencia y pidió la destitución de Christopher Landau, subsecretario de Estado, y del secretario de Estado, Marco Rubio.

“DISFRUTA EL SHOW”. Fue en respuesta a ese señalamiento que Landau reaccionó desde su cuenta personal de X. El funcionario publicó una imagen de su rostro acompañada de la frase: “¿Estás disfrutando el espectáculo?”.

Después, en respuesta a un usuario identificado como “elquitavisas”, añadió: “Sírvete más palomitas, te encantará la siguiente parte”.

López Beltrán calificó la revocación como una medida “política, politiquera y propagandística” y la comparó con un proceder “hitleriano”. También sostuvo que no existen fundamentos ni pruebas que acrediten alguna conducta indebida de su parte.

La respuesta de Landau se dio después de que López Beltrán solicitara a Trump su destitución y la de Marco Rubio, por lo que el mensaje del subsecretario elevó el tono de la disputa pública en torno a la cancelación de la visa. Con ello, el funcionario estadounidense dejó abierta la expectativa sobre la “siguiente parte” del caso.

Ve posible “embestida” a la soberanía

Por Tania Gómez

Andrés Manuel López Beltrán informó que retomó su gira por el sexto distrito de Tabasco, luego del retiro de su visa estadounidense, y agradeció las muestras de solidaridad y afecto recibidas.

A través de un videomensaje, señaló: “Amigas y amigos, primero que nada, agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño y afecto ante lo ocurrido”.

El morenista compartió un video, ayer. ı Foto: Captura de video

El morenista expresó que lo ocurrido representa, desde su perspectiva, “una confirmación de la necesidad de mantenerse organizados ante lo que calificó como una posible amenaza a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”.

Indicó que reanudó sus actividades territoriales en Tabasco y sostuvo que el episodio registrado previamente refuerza la importancia de la organización política frente a escenarios de presión extranjera.

Informó que visitó las comunidades de Vicente Guerrero, en Teapa, y Cuitláhuac, en Tacotalpa, como parte de su recorrido por el sexto distrito.

Gobierno ve “injerencia política” en el retiro de visa a López Beltrán

| Por Yulia Bonilla |

El retiro de la visa por parte de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán tiene como trasfondo un intento de injerencia en la política mexicana, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió a Washington que presente pruebas para que, en todo caso, se apliquen las leyes nacionales.

La noche del jueves, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump para reclamar por el retiro de la visa, donde, a pesar de señalar que no le representaba un problema, lanzó críticas contra los funcionarios estadounidenses Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, Subsecretario de Estado, a quienes acuso de que estas decisiones las toman contra quienes “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

El Dato: La mandataria descartó categóricamente que su gobierno vaya a abrir una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán a raíz de esta sanción.

La mandataria señaló que, si los retiros de las visas están motivados por acciones contra la delincuencia y el ingreso de personas a aquel país, entonces la medida no es tomada por igual con todos los países de la región latinoamericana, por lo que consideró que lo hecho contra López Beltrán tiene motivaciones políticas para intervenir en este tema en México.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho —ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’— tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países. Si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana —esa es mi opinión— porque no veo yo otra razón”, declaró.

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Ante los retiros de visas, la Presidenta comentó que la actitud que se debe asumir es de ‘valentía’, al mencionar que dichas acciones no son sustentadas con pruebas, las cuales pidió que, en todo caso, sean presentadas por el Gobierno estadounidense para que sea la justicia mexicana quien valore la situación.

“¿Entonces qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes, no hay que… porque no hay otra cosa. ‘Oye, que el Gobierno de Estados Unidos presenta una prueba contundente contra cualquier ciudadano mexicano’, cualquiera que sea su profesión, es más, en política, cualquiera que sea su partido político, pues que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas, pero tiene que haber pruebas”, enfatizó la mandataria.

Sheinbaum Pardo insistió en que la restricción de ingreso al territorio estadounidense dictada para políticos mexicanos u otras órdenes, como la solicitud para que se detuviera al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es una búsqueda de intervenir, lo cual rechazó nuevamente al evocar que el acuerdo de la relación bilateral era de respeto.

“Entonces, son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana y no debe ser así, debe haber una relación de respeto mutuo. Lo tenemos en muchos temas, pero también hay que señalar cuando consideramos que su intención es otra”, reiteró.

Descartó que este hecho derive en un conflicto, pero eso no quiere decir que no se emitan posturas al respecto.

“¿Eso representa un conflicto? Pues no tiene por qué representarlo, pero sí hay que decir las cosas por su nombre, porque de otra manera el pueblo no sabe qué es lo que pensamos, la gente no sabe qué es lo que pensamos, y se deja venir toda la andanada, ahí viene completa. Pero el pueblo sabe”, declaró.

Sheinbaum Pardo también negó que la respuesta de Andrés Manuel López Beltrán aumente la tensión entre ambos países, porque sólo ejerció su derecho a contestar ante las imputaciones que lo señalan: “Y hay… O sea, en la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, pero también hay que decir las cosas; entonces, él tiene el derecho de escribir lo que él decida”.

Chocan Morena y oposición por retiro de visa a hijo de AMLO

| Por Tania Gómez y Claudia Arellano |

“¿Será que busca tener fuero como un escudo?”

LAS BANCADAS del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en el Congreso exigieron explicaciones e investigaciones por la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y cuestionaron que el Gobierno de México reduzca el caso a un asunto de soberanía.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Martínez Simón, demandó a López Beltrán explicar la revocación de su visa y responder a cuestionamientos sobre su patrimonio, relaciones empresariales y presuntos vínculos con negocios y contratos.

El Dato: La embajada de EU reiteró que los expedientes de visado son confidenciales y no pueden dar detalles.

“Andy tiene que explicar qué está pasando. Tiene que explicar cómo ocurrió esto de perder su visa. ¿De dónde viene su riqueza?”, cuestionó.

La legisladora planteó dudas sobre la relación de López Beltrán con personajes como Amílcar Olán y sobre señalamientos vinculados con negocios, contratos, presunto huachicol fiscal y obras como el Tren Maya, y relacionó la posible búsqueda de una diputación federal con la posibilidad de obtener fuero constitucional.

“¿Será que por eso Andy López Beltrán busca una diputación federal? ¿Será que busca el fuero constitucional como un escudo para evitar dar la cara y responder todas estas dudas que tenemos?”, planteó.

Advirtió que el fuero “no puede convertirse en un refugio para nadie: Si Andy no tiene nada que esconder, que dé la cara, que explique y que responda por sus actos”.

“¿Será que busca tener fuero como un escudo?” ı Foto: Especial

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, sostuvo que la cancelación de una visa no constituye por sí una prueba de culpabilidad, pero afirmó que las autoridades mexicanas deben investigar si existen indicios de posibles delitos: “Una visa no es un un certificado de inocencia y su cancelación tampoco es una sentencia”.

Castañeda demandó que México actúe de oficio ante cualquier posible acto de corrupción y no espere a que otro gobierno formule señalamientos: “En Movimiento Ciudadano exigimos un Estado de derecho que persiga la corrupción por oficio y no por presión externa”.

El coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que la cancelación de la visa no puede desligarse de los cuestionamientos que han rodeado a López Beltrán y a su círculo cercano.

“La cancelación de la visa al hijo de López Obrador no cayó del cielo. Ahora quieren presentarlo como víctima y hablar de Maximiliano para que nadie hable de eso. ¡Son las cortinas de humo del bienestar!”, dijo.

En sus redes sociales, el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, criticó a López Beltrán después de que difundiera una carta en la que confirmó la cancelación de su visa y cuestionó la decisión estadounidense: “La carta define perfectamente lo que ese sujeto es: una mala parodia del padre”.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, cuestionó a López Beltrán sobre su calidad moral para pedir una explicación a EU, cuando su partido ha sido “tapadera de criminales” y lo tildó de ser un “narcojunior”.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, pidió que Estados Unidos explique las razones de la cancelación del documento.

Legisladores del PAN acusaron al Gobierno federal de confrontar a EU en lugar de investigar los señalamientos. El diputado migrante Raúl Torres Guerrero exigió investigar el presunto huachicol fiscal: “Le pedimos a la presidenta no victimice al hampón de Andy López Beltrán, que instruya a investigar el fondo del huachicol fiscal y entregue a EU a los culpables”.

“Es una medida arbitraria que sólo busca dañarnos”

DIRIGENCIA, gobernadores y legisladores de la 4T cerraron filas con Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, ante la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos, y acusó a ese país de utilizar instrumentos migratorios como un mecanismo de “injerencia política” para intimidar a personas que, afirmó, defienden la soberanía.

“Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena expresa su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política”, señaló el partido.

El Tip: Expertos en política internacional rechazaron que este hecho pueda afectar la relación que hay con EU.

En el mismo sentido, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, acusó a sectores de la “ultraderecha internacional” de intentar intervenir en la vida política de México.

En ese contexto, las y los gobernadores de la 4T se manifestaron en contra de la “injerencia extranjera”. En un pronunciamiento, precisaron que “México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse” y que defenderán “siempre la soberanía nacional”.

“Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, responderemos con trabajo, compromiso y resultados. Nos verán haciendo nuestra labor y cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido”, dijeron.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, añadió por su parte: “Ante estos ataques, reivindicamos la lucha en defensa del proyecto de nación humanista que representamos, del cual fue precursor López Obrador y que hoy encabeza la primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum: retirar visas se ha convertido hoy en un instrumento de presión política. Y lo más grave es la triste celebración de la derecha de cada intento de injerencia por parte de potencias extranjeras. Respaldamos plenamente la defensa de la soberanía nacional que encabeza la presidenta”, dijo.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la cancelación de visas no debe interpretarse como resultado de un procedimiento judicial, y llamó a evitar el “circo mediático” y las descalificaciones políticas.

“Es una medida arbitraria que sólo busca dañarnos” ı Foto: Especial

A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que la medida responde a una estrategia de presión política y psicológica, por lo que pidió no confundirla con la existencia de un expediente judicial.

“No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política, no un expediente judicial”, señaló Mier Velazco.

El morenista también cuestionó a quienes, desde posiciones conservadoras, respaldan lo que calificó como injerencia en asuntos nacionales: “Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan ante EU, queriendo expiar sus culpas”.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, expresó su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán y calificó como “arbitraria” la decisión de retirar la visa al dirigente morenista, al considerar que existe una intención política detrás de la medida.

A través de sus redes sociales, Fernández Noroña manifestó: “Toda mi solidaridad con @amlopezbeltran, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento”.

El legislador sostuvo así que la decisión no sería únicamente un asunto administrativo, sino que tendría como propósito afectar a Morena y a quienes integran el movimiento político.