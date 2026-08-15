Chocan Morena y oposición por retiro de visa a hijo de AMLO

EL EXFUNCIONARIO partidista, en un acto de Morena, en imagen de archivo

“¿Será que busca tener fuero como un escudo?”

LAS BANCADAS del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en el Congreso exigieron explicaciones e investigaciones por la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y cuestionaron que el Gobierno de México reduzca el caso a un asunto de soberanía.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Martínez Simón, demandó a López Beltrán explicar la revocación de su visa y responder a cuestionamientos sobre su patrimonio, relaciones empresariales y presuntos vínculos con negocios y contratos.

El Dato: La embajada de EU reiteró que los expedientes de visado son confidenciales y no pueden dar detalles.

“Andy tiene que explicar qué está pasando. Tiene que explicar cómo ocurrió esto de perder su visa. ¿De dónde viene su riqueza?”, cuestionó.

La legisladora planteó dudas sobre la relación de López Beltrán con personajes como Amílcar Olán y sobre señalamientos vinculados con negocios, contratos, presunto huachicol fiscal y obras como el Tren Maya, y relacionó la posible búsqueda de una diputación federal con la posibilidad de obtener fuero constitucional.

“¿Será que por eso Andy López Beltrán busca una diputación federal? ¿Será que busca el fuero constitucional como un escudo para evitar dar la cara y responder todas estas dudas que tenemos?”, planteó.

Advirtió que el fuero “no puede convertirse en un refugio para nadie: Si Andy no tiene nada que esconder, que dé la cara, que explique y que responda por sus actos”.

“¿Será que busca tener fuero como un escudo?” ı Foto: Especial

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, sostuvo que la cancelación de una visa no constituye por sí una prueba de culpabilidad, pero afirmó que las autoridades mexicanas deben investigar si existen indicios de posibles delitos: “Una visa no es un un certificado de inocencia y su cancelación tampoco es una sentencia”.

Castañeda demandó que México actúe de oficio ante cualquier posible acto de corrupción y no espere a que otro gobierno formule señalamientos: “En Movimiento Ciudadano exigimos un Estado de derecho que persiga la corrupción por oficio y no por presión externa”.

El coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que la cancelación de la visa no puede desligarse de los cuestionamientos que han rodeado a López Beltrán y a su círculo cercano.

“La cancelación de la visa al hijo de López Obrador no cayó del cielo. Ahora quieren presentarlo como víctima y hablar de Maximiliano para que nadie hable de eso. ¡Son las cortinas de humo del bienestar!”, dijo.

En sus redes sociales, el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, criticó a López Beltrán después de que difundiera una carta en la que confirmó la cancelación de su visa y cuestionó la decisión estadounidense: “La carta define perfectamente lo que ese sujeto es: una mala parodia del padre”.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, cuestionó a López Beltrán sobre su calidad moral para pedir una explicación a EU, cuando su partido ha sido “tapadera de criminales” y lo tildó de ser un “narcojunior”.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, pidió que Estados Unidos explique las razones de la cancelación del documento.

Legisladores del PAN acusaron al Gobierno federal de confrontar a EU en lugar de investigar los señalamientos. El diputado migrante Raúl Torres Guerrero exigió investigar el presunto huachicol fiscal: “Le pedimos a la presidenta no victimice al hampón de Andy López Beltrán, que instruya a investigar el fondo del huachicol fiscal y entregue a EU a los culpables”.

“Es una medida arbitraria que sólo busca dañarnos”

DIRIGENCIA, gobernadores y legisladores de la 4T cerraron filas con Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, ante la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos, y acusó a ese país de utilizar instrumentos migratorios como un mecanismo de “injerencia política” para intimidar a personas que, afirmó, defienden la soberanía.

“Ante la cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena expresa su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política”, señaló el partido.

El Tip: Expertos en política internacional rechazaron que este hecho pueda afectar la relación que hay con EU.

En el mismo sentido, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, acusó a sectores de la “ultraderecha internacional” de intentar intervenir en la vida política de México.

En ese contexto, las y los gobernadores de la 4T se manifestaron en contra de la “injerencia extranjera”. En un pronunciamiento, precisaron que “México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse” y que defenderán “siempre la soberanía nacional”.

“Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, responderemos con trabajo, compromiso y resultados. Nos verán haciendo nuestra labor y cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido”, dijeron.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, añadió por su parte: “Ante estos ataques, reivindicamos la lucha en defensa del proyecto de nación humanista que representamos, del cual fue precursor López Obrador y que hoy encabeza la primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum: retirar visas se ha convertido hoy en un instrumento de presión política. Y lo más grave es la triste celebración de la derecha de cada intento de injerencia por parte de potencias extranjeras. Respaldamos plenamente la defensa de la soberanía nacional que encabeza la presidenta”, dijo.

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la cancelación de visas no debe interpretarse como resultado de un procedimiento judicial, y llamó a evitar el “circo mediático” y las descalificaciones políticas.

“Es una medida arbitraria que sólo busca dañarnos” ı Foto: Especial

A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que la medida responde a una estrategia de presión política y psicológica, por lo que pidió no confundirla con la existencia de un expediente judicial.

“No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política, no un expediente judicial”, señaló Mier Velazco.

El morenista también cuestionó a quienes, desde posiciones conservadoras, respaldan lo que calificó como injerencia en asuntos nacionales: “Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan ante EU, queriendo expiar sus culpas”.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, expresó su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán y calificó como “arbitraria” la decisión de retirar la visa al dirigente morenista, al considerar que existe una intención política detrás de la medida.

A través de sus redes sociales, Fernández Noroña manifestó: “Toda mi solidaridad con @amlopezbeltran, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento”.

El legislador sostuvo así que la decisión no sería únicamente un asunto administrativo, sino que tendría como propósito afectar a Morena y a quienes integran el movimiento político.