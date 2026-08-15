Gobierno ve “injerencia política” en el retiro de visa a López Beltrán

El retiro de la visa por parte de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán tiene como trasfondo un intento de injerencia en la política mexicana, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió a Washington que presente pruebas para que, en todo caso, se apliquen las leyes nacionales.

La noche del jueves, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump para reclamar por el retiro de la visa, donde, a pesar de señalar que no le representaba un problema, lanzó críticas contra los funcionarios estadounidenses Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, Subsecretario de Estado, a quienes acuso de que estas decisiones las toman contra quienes “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

El Dato: La mandataria descartó categóricamente que su gobierno vaya a abrir una investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán a raíz de esta sanción.

La mandataria señaló que, si los retiros de las visas están motivados por acciones contra la delincuencia y el ingreso de personas a aquel país, entonces la medida no es tomada por igual con todos los países de la región latinoamericana, por lo que consideró que lo hecho contra López Beltrán tiene motivaciones políticas para intervenir en este tema en México.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho —ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’— tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países. Si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana —esa es mi opinión— porque no veo yo otra razón”, declaró.

50 políticos mexicanos han perdido su visa estadounidense

Ante los retiros de visas, la Presidenta comentó que la actitud que se debe asumir es de ‘valentía’, al mencionar que dichas acciones no son sustentadas con pruebas, las cuales pidió que, en todo caso, sean presentadas por el Gobierno estadounidense para que sea la justicia mexicana quien valore la situación.

“¿Entonces qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes, no hay que… porque no hay otra cosa. ‘Oye, que el Gobierno de Estados Unidos presenta una prueba contundente contra cualquier ciudadano mexicano’, cualquiera que sea su profesión, es más, en política, cualquiera que sea su partido político, pues que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas, pero tiene que haber pruebas”, enfatizó la mandataria.

Sheinbaum Pardo insistió en que la restricción de ingreso al territorio estadounidense dictada para políticos mexicanos u otras órdenes, como la solicitud para que se detuviera al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es una búsqueda de intervenir, lo cual rechazó nuevamente al evocar que el acuerdo de la relación bilateral era de respeto.

“Entonces, son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana y no debe ser así, debe haber una relación de respeto mutuo. Lo tenemos en muchos temas, pero también hay que señalar cuando consideramos que su intención es otra”, reiteró.

Descartó que este hecho derive en un conflicto, pero eso no quiere decir que no se emitan posturas al respecto.

“¿Eso representa un conflicto? Pues no tiene por qué representarlo, pero sí hay que decir las cosas por su nombre, porque de otra manera el pueblo no sabe qué es lo que pensamos, la gente no sabe qué es lo que pensamos, y se deja venir toda la andanada, ahí viene completa. Pero el pueblo sabe”, declaró.

Sheinbaum Pardo también negó que la respuesta de Andrés Manuel López Beltrán aumente la tensión entre ambos países, porque sólo ejerció su derecho a contestar ante las imputaciones que lo señalan: “Y hay… O sea, en la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, pero también hay que decir las cosas; entonces, él tiene el derecho de escribir lo que él decida”.

Entrega 382 viviendas en Tamaulipas

| Por Yulia Bonilla |

Durante su gira por el estado de Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de más de 300 nuevas viviendas y otras acciones para garantizar el acceso a un hogar digno a habitantes de los municipios de Reynosa y Matamoros.

Este viernes, la mandataria visitó el territorio tamaulipeco en donde se formalizó la entrega de 382 viviendas por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), así como 308 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 616 constancias de finiquito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El Tip: El programa Federal de Vivienda tendrá un alcance en beneficio de hasta 12 millones de familias mexicanas.

Destacó que la meta fijada para su sexenio es construir 1.8 millones de nuevos hogares como parte del programa Vivienda para el Bienestar, así como apoyar a que los derechohabientes que ya contaban con esquemas de pago para sus viviendas dejen de pagar créditos interminables.

“Al entregar una casa, es algo hermoso para una familia, no es solamente una casa más, un número. Es la felicidad de tener un hogar para los hijos; cuando se condona una deuda es quitar la pesadilla de ‘¿Cómo voy a pagar?, ya me estoy haciendo viejo y sigo debiendo, no me puedo jubilar porque sigo debiendo’. Pues ya no, ya convertimos las pesadillas en sueños. En realidad, convertimos los sueños”, dijo.

LA PRESIDENTA y el gobernador de Tamaulipas, ayer con beneficiarias. ı Foto: Especial

La mandataria criticó que durante los sexenios pasados se implementaran modelos de pago que hicieron que las deudas de los beneficiarios nunca tuvieran fin: “Y eso es lo que estamos construyendo, un país diferente, un país donde el pueblo sienta que tiene derechos, que hay dignidad. Porque fueron demasiados años de usura, de abandono, de corrupción, por lo menos 36 años; también antes, pero fueron 36 años de lo que llamamos ‘el periodo neoliberal’, de 1982 al 2018: Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto”.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, comentó que Tamaulipas es la segunda entidad con el mayor avance en este proyecto, ya que 63 por ciento de las 83 mil 183 que se tienen como meta en la entidad, ya están construidas.

Ante la Presidenta de la República, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, subrayó el impulso que han tenido los gobiernos de la Cuarta Transformación “con un corte humanista, que ve en el quehacer de sus instituciones, siempre centradas en el beneficio a la persona”, el país camina hacia una sociedad en paz y a trabajar con mejores prospectivas de desarrollo.

“Porque si tenemos mejores personas, tenemos mejores familias, y si tenemos mejores familias, tenemos mejores comunidades, y si tenemos mejores comunidades tenemos mejores estados y una mejor patria como la que se está construyendo hoy, en tiempos de la transformación y de una política social humanista”, señaló.

Tras destacar el respaldo de la Presidenta Sheinbaum a los grandes programas para Tamaulipas, Villarreal Anaya dijo que esta visita presidencial ratifica el avance de los gobiernos de transformación humanistas, donde el sentir y el quehacer institucional están centrados siempre en buscar el beneficio de las personas.

Villarreal afirmó que, con el trabajo conjunto de los gobiernos federal, estatal y municipales “podemos lograr lo que nos proponemos… hoy la Presidenta está aquí, de nuevo, para cumplir su compromiso y entregarles las llaves de su nuevo hogar a muchas personas”.