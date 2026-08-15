Tres pendientes

Y nos piden no perder de vista los acuerdos a los que llegaron ayer las fiscalías General de la República y de los estados en nuestro país, ya que todo parece indicar que tras varios años de encontrarse en un marasmo, ahora se pondrán las pilas para atender tres asuntos complejos en la actualidad: las desapariciones, la extorsión y el feminicidio. Para ese fin, nos comentan, han acordado actualizar el protocolo homologado de investigación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; también, fortalecer las fiscalías especializadas encargadas de la búsqueda de personas, y avanzar en la conformación del Banco Nacional de Datos Forenses. En la reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según se conoció, también fue presentado un manual de operación de las fiscalías especializadas en materia de recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión. Y se conoció la iniciativa de ley contra el feminicidio que se discutirá en el próximo periodo de sesiones del Congreso. Es sabido que se trata de tres delitos que ha reclamado desde el sexenio pasado una mayor atención. Pendientes.

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