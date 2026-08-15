Legisladores de 4T cierran filas contra injerencia externa

Legisladores federales en San Lázaro, en sesión del pleno el pasado 26 de mayo.

LOS GRUPOS parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado cerraron filas en defensa de la soberanía nacional y rechazaron cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de México.

En pronunciamientos por separado, los legisladores de la 4T se pronunciaron luego de la controversia por el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No cederemos ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros. México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano”, sostiene el documento firmado por las y los senadores.

El Tip: Uno de los firmantes del pronunciamiento de senadores fue Enrique Inzunza, señalado por EU de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Y agrega: “No permitiremos la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones”.

El pronunciamiento también advierte que Morena no dará marcha atrás frente a lo que considera intentos de desestabilización o presión política.

Por separado, el documento de los diputados federales sostiene que México es un país libre, independiente y soberano, y rechazó cualquier presión, señalamiento o intento de intervención desde el extranjero en asuntos internos.

“México es libre, independiente y soberano”, señala el posicionamiento, en el que Morena reivindica su origen como un movimiento surgido de la lucha social y la organización popular, bajo la premisa de que la soberanía nacional reside en el pueblo.

En el documento, las y los diputados federales afirmaron que el país no debe aceptar que desde el extranjero se pretenda intervenir en sus decisiones internas mediante señalamientos o campañas de desinformación.

Asimismo, respaldaron la política exterior de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que su Gobierno mantiene diálogo con el mundo y busca construir relaciones basadas en la cooperación y el respeto, pero no en la subordinación.