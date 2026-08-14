Diputados y senadores de Morena cierran filas en defensa de la soberanía nacional, tras retiro de visa a Andy

Diputados y senadores de Morena cerraron filas en defensa de la soberanía nacional y rechazaron cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de México, ante recientes eventos como el retiro de la visa al exsecretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, difundió un pronunciamiento suscrito por integrantes de la bancada, quienes sostuvieron que México es un país libre, independiente y soberano.

Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

El documento señala que la soberanía nacional reside en el pueblo y que Morena tiene entre sus principales banderas la defensa de la independencia, la justicia social y la democracia.

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Los legisladores respaldaron además la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que su gobierno mantiene relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto, pero sin subordinación.

La soberanía no se negocia. Desde el Grupo Parlamentario de Morena rechazamos cualquier presión, injerencia o intervención en las decisiones que corresponden únicamente a las y los mexicanos. pic.twitter.com/Fs4Jg1LzGH — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) August 15, 2026

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dialoga con el mundo y construye relaciones de cooperación y respeto, no de subordinación”, se lee en el pronunciamiento.

La bancada también advirtió contra cualquier intento extranjero de influir en las decisiones internas mediante señalamientos o campañas de desinformación, y llamó a sus integrantes a redoblar esfuerzos en defensa del interés general.

Senado asegura que no cederá ante presiones

Desde el Senado, los legisladores publicaron un comunicado conjunto desde donde rechazaron que presiones externas condicionen las decisiones del Poder Legislativo.

Asimismo, reivindicaron las facultades de la Cámara alta en materia de política exterior y defensa de la integridad del Estado mexicano.

Sesión de la Comisión Permanente en el Senado, el 17 de junio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

“No cederemos ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros”, se lee en el posicionamiento.

La bancada acusó además a sus adversarios de intentar desacreditar al movimiento político que gobierna el país y sostuvo que quienes cuestionan a Morena carecen de autoridad moral para dictarle lecciones.

Posicionamiento de las y los senadores de Morena frente a las presiones, amenazas y campañas de desinformación. Reafirmamos que México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano.



A los traidores a la Patria siempre los juzgará la Historia. pic.twitter.com/GikBOFKDCm — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 15, 2026

“Como integrantes de la Cámara alta, garante constitucional de la política exterior y de la integridad del Estado mexicano, reafirmamos que defenderemos siempre la soberanía nacional”, se lee también.

Los senadores, encabezados en la Cámara alta por Ignacio Mier Velazco, concluyeron su pronunciamiento con una advertencia política: “A los traidores a la Patria siempre los juzga la Historia”.

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