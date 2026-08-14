Fiscalías del país acuerdan fortalecer búsqueda de desaparecidos y combate a extorsión.

Las fiscalías y procuradurías del país acordaron fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, las capacidades forenses y el combate a delitos como la extorsión y el feminicidio, durante la 54ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Nayarit.

Al clausurar los trabajos, la fiscal de esa entidad, Elvia Heredia Verdugo, destacó que uno de los principales acuerdos fue la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, además de establecer acciones para su difusión, capacitación y certificación del personal ministerial, pericial y policial.

Heredia Verdugo señaló que también se acordó fortalecer las fiscalías especializadas en materia de desaparición y contemplar recursos específicos en los presupuestos de 2027, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para la búsqueda de personas y la atención de sus familias.

“Ello con el fin de que la búsqueda de personas y la atención a sus familias cuenten con instituciones capaces, con infraestructura y personal suficiente”, sostuvo.

En materia forense, las instituciones acordaron fortalecer sus capacidades y dar seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, además de mejorar el registro y el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.

Con las y los fiscales de todo el país, acudí a Nayarit para la LIV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Hoy abordamos temas clave como la protección a defensores de derechos humanos, la desaparición de personas, el avance del Banco Nacional de Datos Forenses y la… pic.twitter.com/C5YbZ1tdKj — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) August 13, 2026

La fiscal nayarita destacó que los acuerdos fueron construidos bajo una perspectiva de derechos humanos y con participación de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con énfasis en la atención a víctimas y familiares.

Durante la reunión también fue presentado el Manual de Operación de las Fiscalías o Unidades Especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución de delitos de extorsión, herramienta que busca compartir experiencias y fortalecer las capacidades institucionales.

Respecto al feminicidio, los integrantes de la Conferencia Nacional conocieron la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar este delito, con la finalidad de identificar las acciones necesarias para su eventual aplicación y fortalecer el intercambio de experiencias entre las fiscalías estatales y la Federación.

Heredia Verdugo remarcó que detrás de cada investigación existen personas que requieren herramientas y condiciones adecuadas para realizar su trabajo.

“Porque detrás de cada investigación hay una persona, una persona que es servidora pública, que necesita contar con preparación, herramientas y condiciones adecuadas para realizar su trabajo”, afirmó.

En la mesa de propuestas legislativas, las fiscalías y procuradurías analizaron iniciativas de reforma en materia de procuración de justicia, entre ellas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales orientadas a agilizar y fortalecer las investigaciones de los delitos.

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JVR