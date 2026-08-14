No renunciaremos a nuestras convicciones por presiones, amenazas, afirman gobernadores de la 4T

Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T para revisar avances del IMSS Bienestar.

“No renunciaremos a nuestras convicciones por presiones, amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares”, afirmaron los 24 gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación (4T) en un posicionamiento en defensa de la soberanía nacional de México.

Este pronunciamiento surge como respuesta directa a lo que describen como “señalamientos y campañas de desinformación” dirigidas contra el movimiento político que representan. Además, ocurrió en el marco de la polémica generada después de que Estados Unidos le quitó la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La declaración incluyó su firme rechazo a cualquier tipo de injerencia extranjera en los asuntos internos del país, un principio fundamental para la autodeterminación de la nación.

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“No vamos a abandonar al pueblo ni sus causas más nobles. No renunciaremos a nuestras convicciones por presiones, amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares”, afirmaron los 24 gobernantes ligados a la 4T que firmaron el documento.

Los mandatarios estatales enfatizan que su respuesta será a través de acciones concretas y un compromiso inquebrantable con la ciudadanía.

“Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, responderemos con trabajo, compromiso y resultados. Nos verán haciendo nuestra labor y cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido”, agregaron.

Desde la Cuarta Transformación lo tenemos claro: la soberanía de México no se negocia. Las y los gobernadores del movimiento nos unimos en una sola voz para defender nuestra independencia y rechazar cualquier intento de injerencia extranjera. A las campañas de desinformación les… pic.twitter.com/GCTnyi0Cf6 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 15, 2026

En el documento, los gobernadores y gobernadoras de la 4T son claros: “México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse”.

“Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que correspondan exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones”, añadieron.

Para el Gobierno de México, la no injerencia ha sido una piedra angular de su política exterior, conocida históricamente como la Doctrina Estrada, doctrina establece que los países tienen derecho a elegir su forma de gobierno sin intervención de otros.

El compromiso de los líderes de la 4T se centra en que las decisiones y políticas públicas se basen en el bienestar de los mexicanos y no por agendas foráneas.

La unidad de los gobernadores en este frente envía un mensaje claro tanto a nivel nacional como internacional.

¿Quiénes firmaron el documento?

Los gobernadores de la 4T que firmaron el posicionamiento son los siguientes:

Marina Del Pilar Avila Olmeda – Gobernadora Constitucional de Baja California

Víctor Manuel Castro Cosío – Gobernador Constitucional de Baja California Sur

Layda Elena Sansores San Román – Gobernadora Constitucional de Campeche

Eduardo Ramírez Aguilar – Gobernador Constitucional de Chiapas

Clara Marina Brugada Molina – Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Indira Vizcaíno Silva – Gobernadora Constitucional de Colima

Delfina Gómez Álvarez – Gobernadora Constitucional del Estado de México

Evelyn Cecia Salgado Pineda – Gobernadora Constitucional de Guerrero

Julio Ramón Menchaca Salazar – Gobernador Constitucional de Hidalgo

Alfredo Ramírez Bedolla – Gobernador Constitucional de Michoacán

Margarita González Saravia Calderón – Gobernadora Constitucional de Morelos

Miguel Ángel Navarro Quintero – Gobernador Constitucional de Nayarit

Salomón Jara Cruz – Gobernador Constitucional de Oaxaca

Alejandro Armenta Mier – Gobernador Constitucional de Puebla

Mara Lezama Espinosa – Gobernadora Constitucional de Quintana Roo

José Ricardo Gallardo Cardona – Gobernador Constitucional de San Luis Potosí

Yeraldine Bonilla Valverde – Gobernadora Constitucional de Sinaloa

Alfonso Durazo Montaño – Gobernador Constitucional de Sonora

Javier May Rodríguez – Gobernador Constitucional de Tabasco

Américo Villarreal Anaya – Gobernador Constitucional de Tamaulipas

Lorena Cuéllar Cisneros – Gobernadora Constitucional de Tlaxcala

Norma Rocío Nahle García – Gobernadora Constitucional de Veracruz

Joaquín Jesús Díaz Mena – Gobernador Constitucional de Yucatán

David Monreal Ávila – Gobernador Constitucional de Zacatecas

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JVR