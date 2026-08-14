Somos ‘claudistas’: Ruiz Uribe; afirma tener perfil de izquierda

El doctor en Derecho Constitucional Jesús Alejandro Ruiz Uribe, aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California, se definió como “claudista” y aseguró que su trayectoria política y personal lo ubica como un perfil de izquierda con vínculos tanto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador como con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, Ruiz Uribe sostuvo que el proceso interno de Morena rumbo a 2027 no debe reducirse al nivel de conocimiento de los aspirantes, sino considerar la percepción positiva y negativa que tienen entre la ciudadanía.

“Ya no se trata de ser el más conocido y que a partir de tu volumen te califiquen, sino se trata de tener el mejor balance, el mejor saldo entre positivos y negativos”, explicó.

Afirmó que, de acuerdo con las encuestas que conoce, se encuentra entre los perfiles con mayor saldo positivo, aunque reconoció que otros aspirantes tienen un mayor nivel de conocimiento.

En 2012 fue coordinador de Investigaciones Demoscópicas de la campaña al Senado de la República de la Coalición Movimiento Progresista, integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Durante el sexenio anterior se desempeñó como representante del Gobierno de México en Baja California, cargo conocido como delegado de Programas para el Desarrollo.

Ante la crisis política que atraviesa Baja California, derivada del retiro de la visa estadounidense a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y de la difusión de audios que han generado cuestionamientos sobre su administración, Ruiz Uribe consideró que el próximo gobierno deberá modificar su estrategia de comunicación.

“Yo creo que el próximo gobernador tiene que hablar menos y hacer más”, afirmó.

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FGR