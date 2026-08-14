Presidenta Claudia Sheinbaum destaca desarrollo de Yucatán con el Gobernador Joaquín Díaz Mena

Claudia Sheinbaum Pardo y Joaquín Díaz Mena impulsan el desarrollo infraestructura en el Puerto de Progreso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la ampliación del Puerto de Progreso es un proyecto estratégico para Yucatán, resultado de la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno de Joaquín Díaz Mena y la iniciativa privada.

Durante la Mañanera del Pueblo, recordó que la ampliación del puerto fue planteada por Díaz Mena desde su campaña como uno de los proyectos centrales del Renacimiento Maya y recibió desde entonces el respaldo del Gobierno Federal.

“Uno de los proyectos que Joaquín Díaz Mena planteó desde su campaña, como el Renacimiento Maya, entre otras cosas, fue ampliar el puerto de Progreso y nosotros estuvimos de acuerdo desde entonces y se está haciendo”, afirmó.

El proyecto representa una inversión integral de 12 mil 225 millones de pesos. El Gobierno de Yucatán ya invirtió 1,630 millones de pesos en el dragado del canal de navegación, mientras que SSA Marine México aporta 948 millones de pesos de inversión privada para ampliar la terminal de cruceros y su frente de atraque.

Asimismo, avanza la construcción de dos nuevas plataformas de 40 hectáreas, que permitirán aumentar la superficie operativa del puerto de 34 a 114 hectáreas, recibir embarcaciones de mayor tamaño y ampliar las operaciones comerciales y logísticas.

La modernización del puerto se complementará con el Tren Maya de carga, con una inversión federal de 25 mil millones de pesos, que conectará Progreso con la red ferroviaria nacional y el Corredor Interoceánico.

Sheinbaum Pardo señaló que esta infraestructura permitirá reducir costos de transporte y mejorar la conectividad del sureste.

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