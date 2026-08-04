Inicia SICT construcción de centros comunitarios ‘México Imparable’

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encabezada por Jesús Esteva Medina, inició la construcción de los Centros Comunitarios “México Imparable”.

Estos espacios forman parte de una estrategia federal implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para reducir la violencia mediante la atención a las causas y la reconstrucción del tejido social.

El objetivo de la actual administración es construir 100 Centros Comunitarios, con capacidad cada uno para atender a mil personas; se ofrecerán actividades deportivas, culturales y de apoyo en materia de salud mental.

En una primera etapa, durante este año la SICT construirá 50 Centros que estarán ubicados en 50 municipios de 21 entidades del país.

En el estado de Yucatán ya iniciaron las obras, en los municipios de Mérida y Kanasín.

Las demás entidades en donde se instalarán son: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

En los Centros Comunitarios, los jóvenes podrán practicar gratuitamente, entre otras disciplinas, box, fútbol, béisbol, básquetbol y atletismo.

Al mismo tiempo, tendrán la opción de incorporarse a actividades culturales, como lectura, música, teatro, y danza, entre otras relacionadas con las bellas artes.

En cuanto a la salud mental, estos espacios contarán con acompañamiento profesional y apoyo socio emocional para que los jóvenes fortalezcan su autoestima.

El Gobierno de México, a través de la SICT comenzó la construcción de los Centros Comunitarios “México Imparable”.



Estos espacios forman parte de una estrategia federal implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para reducir la violencia mediante… pic.twitter.com/iZUDRczIPQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 4, 2026

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