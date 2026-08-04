Confianza del consumidor en México sube 1.1 puntos en julio; Inegi reporta mejora mensual del ICC

En julio, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 45 puntos, lo que representó un incremento mensual de 1.1 puntos y reflejó una mejor percepción de las personas consumidoras sobre su situación económica actual, la del país y sus expectativas para los próximos meses.
No obstante, en la comparación anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el indicador registró una disminución de 0.7 puntos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi explicó que el ICC se obtiene a partir del promedio de cinco indicadores parciales, los cuales miden la percepción de los hogares sobre su situación económica respecto a la de hace un año, así como las expectativas para los siguientes 12 meses.
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Entre los componentes que integran el indicador se encuentran la expectativa sobre la situación económica del hogar dentro de un año, la percepción de la situación económica actual del país, las expectativas sobre la economía nacional en los próximos 12 meses y la valoración sobre si el momento es favorable para adquirir bienes de consumo duradero, como muebles, televisores o lavadoras.
En la comparación mensual, los cinco componentes registraron avances:
La percepción sobre la situación económica actual de los integrantes del hogar aumentó 0.5 puntos; la expectativa económica del hogar para los próximos 12 meses, 0.7 puntos; la percepción sobre la situación económica actual del país, 1.7 puntos; la expectativa sobre la economía nacional para el próximo año, 1.8 puntos; y las posibilidades para adquirir bienes duraderos crecieron 1.0 punto.
Sin embargo, en el comparativo anual el panorama fue menos favorable. De los cinco componentes, cuatro registraron retrocesos y únicamente la percepción sobre la situación económica actual de los miembros del hogar mostró un incremento, de 0.2 puntos.
Los indicadores que presentaron descensos fueron la situación económica esperada del hogar dentro de 12 meses, con 0.5 puntos menos; la situación económica actual del país respecto a la de hace un año, con una baja de 1.3 puntos; la expectativa sobre la economía nacional para los próximos 12 meses, que disminuyó 1.4 puntos; y las posibilidades de adquirir bienes de consumo duradero, que retrocedieron 0.6 puntos.
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