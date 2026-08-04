Confianza del consumidor en México sube 1.1 puntos en julio; Inegi reporta mejora mensual del ICC

Consumidores mejoraron su percepción sobre la economía en julio, aunque el balance anual aún muestra señales de debilidad, según el Inegi.

En julio, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 45 puntos, lo que representó un incremento mensual de 1.1 puntos y reflejó una mejor percepción de las personas consumidoras sobre su situación económica actual, la del país y sus expectativas para los próximos meses.

No obstante, en la comparación anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el indicador registró una disminución de 0.7 puntos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las expectativas económicas de los hogares y del país fortalecieron la confianza del consumidor durante julio, informó el Inegi. ı Foto: Cuartoscuro

El Inegi explicó que el ICC se obtiene a partir del promedio de cinco indicadores parciales, los cuales miden la percepción de los hogares sobre su situación económica respecto a la de hace un año, así como las expectativas para los siguientes 12 meses.

Entre los componentes que integran el indicador se encuentran la expectativa sobre la situación económica del hogar dentro de un año, la percepción de la situación económica actual del país, las expectativas sobre la economía nacional en los próximos 12 meses y la valoración sobre si el momento es favorable para adquirir bienes de consumo duradero, como muebles, televisores o lavadoras.

En julio 2026 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor #ICC se ubicó en 45.0 puntos, que representó un aumento mensual de 1.1 puntos. Respecto a julio 2025, bajó 0.7 puntos.



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En la comparación mensual, los cinco componentes registraron avances:

La percepción sobre la situación económica actual de los integrantes del hogar aumentó 0.5 puntos; la expectativa económica del hogar para los próximos 12 meses, 0.7 puntos; la percepción sobre la situación económica actual del país, 1.7 puntos; la expectativa sobre la economía nacional para el próximo año, 1.8 puntos; y las posibilidades para adquirir bienes duraderos crecieron 1.0 punto.

El Indicador de Confianza del Consumidor registró un avance mensual de 1.1 puntos, impulsado por mejores expectativas sobre la economía del país y de los hogares. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, en el comparativo anual el panorama fue menos favorable. De los cinco componentes, cuatro registraron retrocesos y únicamente la percepción sobre la situación económica actual de los miembros del hogar mostró un incremento, de 0.2 puntos.

Los indicadores que presentaron descensos fueron la situación económica esperada del hogar dentro de 12 meses, con 0.5 puntos menos; la situación económica actual del país respecto a la de hace un año, con una baja de 1.3 puntos; la expectativa sobre la economía nacional para los próximos 12 meses, que disminuyó 1.4 puntos; y las posibilidades de adquirir bienes de consumo duradero, que retrocedieron 0.6 puntos.

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