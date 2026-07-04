Aumenta confianza del consumidor en junio

EL INDICADOR complementario sobre la planeación de algún miembro del hogar para comprar un auto nuevo o usado en los siguientes dos años subió 0.1 puntos en junio.

LA CONFIANZA al consumidor durante junio se ubicó en 43.8 puntos, lo que mostró un aumento de 0.4 puntos comparado con el mes anterior, repunte impulsado principalmente por la actual situación económica de los miembros del hogar respecto al mismo mes pero del 2025, que incrementó en 1.2 puntos mensuales, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

Con resultados del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), otro componente que abonó al alza de este indicador fue la posibilidad actual, en comparación con el año anterior, para comprar muebles o electrodomésticos como un televisor o lavadora, que se colocó en 30 puntos en junio, revelando un alza de 1.1 puntos.

Sobre la situación económica del país hoy en día respecto a la de hace 12 meses, el indicador contabilizó 37.5 puntos, un incremento de 0.7 puntos en junio respecto a mayo; en cuanto al estado económico nacional esperado dentro de los siguientes 12 meses, el nivel en junio fue de 43.7 puntos, aumento de 0.3 puntos respecto al mes anterior.

Entre los cinco componentes principales que conforman el ICC, la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de los siguientes 12 meses respecto a la actual bajó, y se ubicó en 56.4 puntos, una disminución de 1.0 puntos respecto a mayo.

A pesar del repunte mensual, la confianza al consumidor a tasa anual mostró una caída de 1.8 puntos, debido a una baja relevante de 4.4 puntos en cuanto a la situación económica nacional prevista para los siguientes 12 meses.

“Los datos de junio de 2026 muestran una recuperación mensual para la mayoría de los componentes de la confianza del consumidor tras varios meses de deterioro. No obstante, en la comparación anual la mayoría de los componentes continúa a la baja y acumula rachas prolongadas de caídas, lo que refleja que los consumidores todavía perciben una situación económica más débil que la de hace un año”, refirió la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza.