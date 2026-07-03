Sheinbaum: No se negoció mal con EU, ellos van por plan proteccionista a su economía

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la negativa de Estados Unidos a prorrogar el Tratado Comercial que ambos tienen junto a Canadá, el TMEC, haya sido resultado de una mala negociación por parte de su Gobierno, sino que se debió al plan proteccionista que Donald Trump ha emprendido para la economía de su país.

Al comentar sobre la reunión que sostuvo este jueves con la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), la mandataria federal reviró a las críticas que se han hecho por los resultados de la primera reunión formal entre los tres países norteamericanos, en donde únicamente Estados Unidos fue el que se negó a firmar, por ahora, la extensión del TMEC por 16 años más.

“Aprovechamos para informar sobre el tema de las negociaciones del TMEC que es muy importante porque ahora hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos, que es absolutamente falso”, sostuvo la Presidenta desde Palacio Nacional.

Cuestionó que las críticas se realicen como si únicamente México fuera el responsable de la decisión del gobierno de Trump, dejando a un lado que en esta revisión también participa Canadá, respecto del cual remarcó que enfrenta una mayor desventaja en comparación con México, con relación a la imposición arancelaria que decretó la administración estadounidense a escala global.

“¿Y Canadá? Es como si fuera una responsabilidad México, ¿y entonces Canadá? porque está, incluso, en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento”, comentó.

Reafirmó que la decisión deviene de un plan en donde Estados Unidos busca incentivar su propia producción. Además, reiteró que esto no significa que el Tratado Comercial se hubiera acabado, ya que se mantendrá vigente los 10 años restantes, como lo indica el acuerdo inicial firmado hace seis, lo cual deja abierta la posibilidad de que en otro momento se pueda revalorar la prórroga del TMEC.

“El tratado se mantiene por 10 años y en esos 10 años puede tomarse la decisión de alargar los otros 16 más. Así está establecido en el tratado. Las revisiones anuales son porque así se firmó el tratado hace 6 años; es decir, si se establece que no se renueva en determinado momento por 16, entonces tendrá que haber revisiones anuales. Somos optimistas en el TMEC”, remarcó.

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FGR