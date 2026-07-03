Descarta Gobierno acuerdos con China; apuesta al T-MEC

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), dijo que el Gobierno federal no prevé acuerdos comerciales con China u otros países, luego de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será revisado cada año, subrayó que el plan se enfocará en defender la posición del país en su principal mercado y añadió que el acuerdo podría renovarse en cualquier momento.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya nerviosismo para la economía mexicana; mientras que analistas señalaron que la incertidumbre que se generó por la decisión de Estados Unidos limitará las inversiones.

México no prevé nuevos acuerdos comerciales con otros países: SE ı Foto: Especial

Durante la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, el titular de la SE aseguró que si bien México comercia con China, no se prevé que haya acuerdos de libre comercio con el gigante asiático, “más bien lo que estamos haciendo es defender la posición de México en su principal mercado, que son los Estados Unidos, y no tenemos previsto, no sólo con China, con otros países, en este momento emprender trabajos para tener tratados de libre comercio”, indicó el funcionario.

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Añadió que, con las revisiones anuales del acuerdo, se podría potenciar la llegada de inversiones al país, y que si una de las inconformidades actuales de Estados Unidos es la alta dependencia de Asia, lo que se esperaría es que dicho país inyecte más capital para que la región, y en este caso México, sea la que produzca su propio abasto.

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Asimismo, Ebrard Casaubón refirió que el T-MEC, que este miércoles el Gobierno estadounidense no quiso extender por 16 años de forma automática, sí podría alcanzar una prórroga por dicho tiempo en cualquier momento una vez que se “hayan resuelto las preocupaciones de las tres partes”; reiteró que el convenio trilateral se mantendrá vigente hasta 2036, y lo siguiente es trazar la ruta para la revisión que se hará cada año.

En el balance de la primera reunión trilateral de los equipos mexicano, estadounidense y canadiense, Ebrard Casaubón dijo que la principal preocupación de la administración estadounidense es la reducción del déficit comercial que tiene con México y Canadá.

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“Afortunadamente, el tratado está ahí, sigue vigente y tenemos una situación francamente preferencial si nos comparamos con los demás países del mundo. En cualquier momento podemos llegar a otro acuerdo, bueno, ya se los comunicaremos, pero hoy por hoy, ése es el punto en el que estamos”, agregó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya nerviosismo para la economía mexicana, a raíz de que Estados Unidos se abstuviera de prorrogar por 16 años el T-MEC.

La mandataria mexicana destacó que la decisión no tuvo repercusiones mayores en los mercados, el tipo de cambio mantuvo estabilidad en el último día, ya que la depreciación observada para el peso fue “menor” y lo cual, argumentó, no necesariamente se debió al anuncio de Estados Unidos.

El Dato: De existir certidumbre sobre la extensión del T-MEC desde 2025, el PIB pudo crecer a 0.8 en vez de 0.5 por ciento, estimó el área de Estudios Económicos de Banamex.

“Aquí subió, o sea, hace un año estaba todavía más alto que lo que está ahora y ahora en realidad, como bien dice el secretario de Economía, en realidad no hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, sostuvo.

En ese sentido, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) dijo que, pese a la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), hay certidumbre para los sectores industriales porque el T-MEC tiene vigencia por 10 años más y se preservan “los beneficios que este instrumento hoy otorga a las empresas, las cadenas de suministro y los trabajadores de la región”.

“La activación del procedimiento establecido en el artículo 34.7 del tratado abre una nueva etapa de negociación orientada a alcanzar acuerdos necesarios para adaptarlo a la realidad económica actual, y extender su vigencia en el largo plazo”, indicó en un comunicado.

Asimismo, reconoció el trabajo que realizó el Gobierno federal en el proceso de revisión del tratado que se inició ayer y que las declaraciones de Ebrard Casaubón “confirman que existe una ruta de trabajo definida”.

No obstante, el área de Estudios Económicos de Banamex externó que tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de no renovar por 16 años el tratado comercial, la incertidumbre sobre las condiciones del acuerdo en el futuro y su duración “seguirán limitando la inversión privada” y aunque no fue el mejor escenario, es preferible a su extinción.

“Si bien continúa el T-MEC y seguiremos gozando de una ventaja arancelaria respecto al resto del mundo que impulsará las exportaciones estos años, la incertidumbre asociada a su duración y a las condiciones futuras del T-MEC seguirán limitando la inversión privada”, sostuvo Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex, en conferencia.

El analista sostuvo que el acuerdo se mantendrá por 10 años con revisiones anuales, y aunque el mejor escenario hubiera sido una extensión del tratado con cambios para fortalecer la integración regional y el nearshoring, pero al menos, no se extinguió; añadió que la incertidumbre desde el año pasado afectó el crecimiento de la economía mexicana.