Atiende SICT más de 58 mil km de carreteras con el Programa Megabachetón 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, ha atendido en lo que va del año, a través del MegaBachetón 2026, 58 mil 542 kilómetros de carreteras.

Para llevar a cabo obras de conservación periódica y rutinaria, la dependencia desplegó a 17 mil 479 trabajadores organizados en 817 cuadrillas, que emplearon 5 mil 366 máquinas.

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT dio a conocer que en el periodo señalado se repararon 45 mil 492 baches y se atendieron 38 millones 932 mil 429 metros cuadrados de superficie.

En obras de conservación rutinaria, se limpiaron las vías, se dio mantenimiento a drenajes y se realizaron labores de señalización; en este rubro se dio atención a 145 mil 574 metros cuadrados de superficie con el empleo de 23 mil 437 toneladas de mezcla asfáltica.

La conservación periódica, por su parte, consistió en un mantenimiento mayor de la capa de rodadura, con la reposición de pavimento y reconstrucción de cunetas; en este caso, la superficie atendida fue de 38 millones 786 mil 855 metros cuadrados con el empleo de 4 millones 460 mil 488 toneladas de mezcla asfáltica.

En estas obras desarrolladas a lo largo de todo el territorio nacional, la SICT utilizó Trenes de Pavimentación a fin de reducir costos, eficientar los trabajos y optimizar tiempos; mediante estos equipos especializados se dio mantenimiento a 900 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

A través del Programa MegaBachetón 2026, la SICT dará mantenimiento, en dos etapas, a los más de 45 mil 600 km de carreteras federales con obras que incluyen la reparación de baches; además se dará mantenimiento mayor a 18 mil km de vías.

🚧 La SICT reportó avances del MegaBachetón 2026: se han atendido 58 mil 542 km de carreteras y reparado 45 mil 492 baches en el país.



👷‍♂️ Para estas labores participan 17 mil 479 trabajadores, distribuidos en 817 cuadrillas y con apoyo de 5 mil 366 máquinas.



🛣️ El programa… pic.twitter.com/KQUlbEKsga — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 17, 2026

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