CSP concluye rescate de hospital en Ciudad Madero tras 11 años de abandono

Tras más de una década entre obra negra, interrupciones y deficiencias estructurales, el Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero abrió sus puertas para atender a 155 mil 379 personas sin seguridad social. La nueva unidad sustituye al antiguo Hospital Civil y tendrá una cobertura regional de 332 mil 805 habitantes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la apertura después de que su administración concluyó el reforzamiento estructural, rehabilitó las áreas médicas y completó el equipamiento luego de 11 años de abandono. La mandataria ubicó la nueva unidad entre los 32 hospitales que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar han inaugurado durante su Gobierno.

El Dato: El IMSS-Bienestar cuenta con 669 hospitales y 12 mil centros de salud, mientras que el IMSS tiene 1,500 Unidades de Medicina Familiar y más de 250 hospitales de segundo nivel.

Aseguró que su Gobierno continuará con el rescate del sistema de salud público y cuestionó la idea de que la atención privada necesariamente debe ser mejor.

“Lo público tiene que ser lo mejor. La salud pública tiene que ser la mejor de México. Somos necios, y vamos a recuperar el acceso a la salud pública”, señaló.

De izq. a der.: Alejandro Svarch Pérez, Américo Villarreal Anaya, Claudia Sheinbaum Pardo y David Kershenobich, ayer, en Ciudad Madero, Tamaulipas. ı Foto: Especial

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, señaló que en 2015 “se firmaron contratos, se gastó dinero público, se colocó incluso una primera piedra entre discursos y promesa, y la obra se detuvo”. Añadió que la infraestructura sufrió daños y parte del equipo permaneció almacenado durante años.

El proyecto comenzó en 2015 y debía concluir entre un año o dos después. Los contratos avanzaron hasta la colocación de la primera piedra, pero los trabajos quedaron detenidos mientras las necesidades médicas crecían en el sur de Tamaulipas.

Imagen aérea de las instalaciones del nuevo nosocomio en la entidad. ı Foto: Especial

Un peritaje que el Gobierno estatal difundió en 2022 detectó problemas estructurales y provocó una nueva suspensión. Para entonces, el inmueble del sector Miramápolis acumulaba retrasos, deterioro y áreas médicas sin concluir.

A partir de 2023, los gobiernos federal y estatal retomaron la construcción. La intervención requirió reforzar la estructura, reparar daños, rehabilitar instalaciones, completar espacios clínicos y reponer prácticamente todo el equipamiento que necesitaba la unidad.

Durante la última etapa, la administración de la Presidenta concluyó los trabajos pendientes y coordinó el traslado progresivo de pacientes, personal y servicios. El hospital ya contaba con personas internadas al momento de su inauguración.

Equipo médico de primer nivel que se integra al sector salud del estado. ı Foto: Especial

Las estimaciones oficiales calculan una inversión de 756.11 millones de pesos para el complejo. Durante la ceremonia, Svarch Pérez señaló que los recursos destinados a recuperar, terminar y equipar el inmueble superaron los mil millones.

Con 90 camas censables y 70 no censables, la unidad de segundo nivel dispone de 20 consultorios y cuatro quirófanos, dos de ellos destinados a cirugía ambulatoria. También cuenta con urgencias, hospitalización, terapia intensiva para adultos, pediatría, neonatología, sala de choque y tococirugía.

La oferta médica del nuevo hospital incluye 21 especialidades, entre ellas cirugía general, cardiología, neurología, neumología, gastroenterología, geriatría, psiquiatría, dermatología, urología, oftalmología, ginecología y obstetricia. A esos servicios se suman áreas pediátricas, maxilofaciales, auditivas y traumatológicas.

Entre las prestaciones complementarias figuran planificación familiar, vacunación, nutrición, tamiz neonatal, psicología, medicina preventiva y epidemiología. El inmueble incorpora clínica de heridas y estomas, colposcopía, endoscopía, imagenología y auxiliares de diagnóstico.

El hospital recibió un tomógrafo, mastógrafo digital, arcos en C, equipos portátiles de rayos X, fluoroscopio, ultrasonógrafos, ecocardiógrafo y aparatos para pruebas de esfuerzo. El sistema también incluye expediente clínico electrónico y un centro de control para revisar la operación en tiempo real.

Después de casi un siglo de servicio, el antiguo Hospital Civil dejó de responder a la demanda actual. Aquel inmueble abrió en 1933 y atendió durante 93 años nacimientos, urgencias, inundaciones, pandemias y enfermedades de varias generaciones de habitantes.

Alejandro Svarch sostuvo que el rescate permitió casi duplicar la capacidad disponible frente al antiguo Hospital Civil, que tenía menos de 100 camas y apenas 10 consultorios. Además, colocó la apertura entre las 18 unidades que el organismo ha inaugurado con Sheinbaum.

Bajo el nuevo esquema, la cobertura alcanzará a personas de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, González, Aldama, Tampico Alto y Pánuco.

La institución brindará consultas, estudios, hospitalización y cirugías gratuitas a quienes carecen de afiliación al IMSS o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“No habría bienestar sin soberanía”

| Por Elizabeth Hernández |

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la inauguración del Hospital de Ciudad Madero para reivindicar la recuperación de los servicios públicos y colocar la soberanía como uno de los principios centrales de su gobierno.

Desde Tamaulipas, la mandataria vinculó los derechos sociales con la independencia nacional. “No habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía. Por eso defendemos la soberanía de México”, expresó ante trabajadores del sector salud, funcionarios federales y autoridades estatales.

El Tip: De acuerdo con las cifras presentadas por la Presidenta, México construyó 29 mil camas hospitalarias entre 1943-1982, mientras que durante los siguientes 36 años añadió sólo 4 mil.

Ese principio también apareció en su discurso de un día antes en Tampico, donde afirmó que “una visa no define a una persona” tras el retiro del documento estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán. Ya en Ciudad Madero, Sheinbaum Pardo centró buena parte de su intervención en reivindicar el legado de López Obrador y la continuidad de la Cuarta Transformación.

La defensa del sexenio anterior apareció desde el balance de infraestructura hospitalaria. “¿Qué estamos haciendo nosotros desde que llegó el presidente López Obrador? Recuperar lo público”, declaró. También atribuyó al exmandatario la federalización de los servicios para personas sin seguridad social y la creación del actual IMSS-Bienestar.

El mensaje incluyó una crítica a los seis gobiernos que encabezaron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Responsabilizó al modelo neoliberal del deterioro en educación, vivienda, empleo y atención médica, además de cuestionar la privatización de empresas estatales, fertilizantes, telecomunicaciones y televisoras.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, expresó su respaldo a la mandataria federal y destacó la defensa de la soberanía, la libertad y la independencia nacional.

Señaló que la gira incluyó proyectos para alcanzar una meta de 84 mil viviendas, tecnificar distritos de riego y garantizar el abasto de agua en las ciudades. También resaltó la apertura, durante el mismo recorrido, del Hospital General del ISSSTE en Tampico y la nueva unidad del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

El gobernador calculó que los programas federales atienden a cerca de 900 mil habitantes de la entidad. Entre ellos mencionó Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyos para universitarios, Salud Casa por Casa, Vive Saludable y Vive Feliz.