La crisis que no ha pasado

Quien ayer puso una dosis de realidad al optimismo sobre la relación entre Morena y el PT fue el líder de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal. Y es que mientras el dirigente petista Alberto Anaya ha intentado apagar los fuegos con tonos diplomáticos y afirmaciones de que todo está bien, el coordinador de los diputados guindas advirtió que, al menos él, todavía no se atreve a asegurar que “ya pasó la peor crisis” en la alianza. Nos hacen ver que si lo dice Monreal es porque algo sabe, sobre todo, porque se trata de uno de los principales negociadores de la 4T. En este ejercicio aterrizador, nos comentan que el zacatecano anticipó que el verdadero termómetro estará en la mesa técnica que encabezarán las jefas del morenismo, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, donde harán falta, dijo, “inteligencia, tolerancia y habilidad” para mantener al PT dentro de la coalición. Pero también dejó otro aviso: los desencuentros no terminarán con las gubernaturas, ya que vienen las candidaturas a diputaciones y presidencias municipales. Así que mientras unos ven cómo apagar un incendio, otros ya alcanzan a pronosticar las siguientes columnas de humo. Uf.