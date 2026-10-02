Los millones de Quijano... a empresas hermanas

Por allá de 2024, el Congreso de la Ciudad de México, nos recuerdan, exhortó a que la Fiscalía capitalina hiciera una investigación en contra de la alcaldía Magdalena Contreras encabezada entonces por Luis Gerardo Quijano por presuntas irregularidades en obras públicas. El priista, nos dicen, no sólo tenía ese señalamiento, también era cuestionado por propiedades y autos. El caso es que ahora, derivado de revisiones de su gestión, en estas páginas se da cuenta de que la demarcación, en esa época, dio mediante 46 contratos un mínimo de 114 millones de pesos a tres empresas hermanadas. Firmas en las que en momentos distintos salta un nombre: Miguel Ángel Liceaga Galván. De acuerdo con la revisión, hubo adjudicaciones directas e invitaciones a concursos con otras empresas cuyos representantes nunca llegaron por lo que terminaba por ganar alguna de las preferidas. ¿Será que con todo y lo anterior pudieran funcionarios de ese tiempo tener la aspiración de regresar a la alcaldía? Pendientes.