Hasta 150 diputados, por la reelección

EL COORDINADOR de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal

Entre 130 y 150 diputados federales de Morena podrían buscar la reelección en 2027, lo que representa entre 51.2 y 59.1 por ciento de los 254 integrantes que actualmente conforman la bancada guinda en San Lázaro.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer la estimación luego de que el partido abrió el registro para quienes buscan participar en el proceso de definición de las 300 coordinaciones distritales federales rumbo a los comicios del próximo año.

“Por las conversaciones que he tenido con diputados y diputadas, tendremos una inscripción de entre 130 y 150 legisladores que se quieren reelegir”, señaló.

* El Tip: Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, se registró ayer para la coordinación de Morena en Tabasco, con miras a contender por una diputación federal.

Monreal aclaró que se trata todavía de una estimación, pues el periodo de registro apenas comenzó y quienes aspiren a permanecer en San Lázaro deberán someterse a las encuestas que Morena realice en sus respectivos distritos. De concretarse el cálculo más alto, casi seis de cada 10 legisladores guindas intentarían obtener nuevamente una candidatura para permanecer en la Cámara de Diputados.

El coordinador parlamentario explicó que los interesados no tendrán que solicitar licencia para participar en el proceso interno, de acuerdo con la convocatoria emitida por el partido.

“Se metió la convocatoria donde se aclara que no es necesario que pidan licencia los diputados que se anoten a la reelección”, indicó.

Monreal señaló que tanto el INE como la Cámara de Diputados emitirán lineamientos para impedir el uso de recursos públicos durante el proceso interno.

La elección de 2027 tendrá además una característica particular para los actuales legisladores: será la última en la que podrán buscar la reelección consecutiva, pues la reforma constitucional que eliminó esa figura será aplicable a partir de los procesos electorales de 2030.

El proceso ocurre mientras Morena también negocia con sus aliados la distribución de candidaturas para 2027. La cantidad de morenistas interesados en repetir en San Lázaro agrega otro componente a la construcción de acuerdos: además de los espacios que eventualmente correspondan al PT y al PVEM, Morena deberá procesar las aspiraciones de su bancada.