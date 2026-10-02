PT exige a Morena respeto de los acuerdos rumbo al proceso 2027

Dirigentes de Morena y el PT, en reunión el pasado 24 de septiembre.

El Partido del Trabajo elevó sus reclamos a Morena por la definición de candidaturas rumbo a 2027 y exigió “piso parejo”, la inclusión de sus perfiles en las encuestas y respeto a los acuerdos entre las fuerzas de la Cuarta Transformación, al tiempo que abrió la posibilidad de competir por separado en algunos procesos locales si las diferencias no son resueltas.

En entrevista con La Razón, Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional (CCN) del PT, sostuvo que su partido no busca que Morena le “regale” candidaturas, sino que sus aspirantes sean medidos bajo las mismas condiciones que el resto de los perfiles.

“Somos parte de este proyecto de nación y exigimos respeto a los acuerdos que se habían hecho”, afirmó.

El Dato: Según Mercedes Maciel, dirigente local en BCS, el PT acordó con Morena llevar a cabo una segunda encuesta para confrontar los perfiles de Manuel Cota y Christian Agúndez.

El también dirigente en Oaxaca señaló que el petismo acompañó el primer bloque de designaciones de coordinadores estatales, correspondiente a Aguascalientes, Sinaloa, Querétaro, Campeche y Colima, aun cuando las encuestas fueron realizadas por Morena.

Explicó que en las primeras tres entidades consideraron que los perfiles seleccionados podían contribuir a los objetivos de la coalición, mientras que en Campeche y Colima el PT no presentó propuestas.

Sin embargo, aseguró que el partido suspendió posteriormente su participación en la mesa de negociación al considerar que no existían garantías suficientes sobre la metodología utilizada ni sobre la inclusión de sus aspirantes en las mediciones. “El PT está pidiendo que se cumpla el acuerdo de que haya encuestas donde queden nuestros liderazgos”, sostuvo.

Para destrabar las diferencias, Robles planteó realizar “careos” entre aspirantes, una encuesta espejo propuesta por el PT y establecer una mesa técnica en la que puedan revisarse tanto la metodología como los resultados de las mediciones: “No queremos que nos digan: ‘Ya levantamos la encuesta y éste es el resultado’”.

El dirigente sostuvo que el partido cuenta con perfiles competitivos en entidades como Baja California Sur, San Luis Potosí y Baja California y reiteró que la exigencia es que puedan ser medidos en condiciones de igualdad.

Los desacuerdos entre los aliados se han reproducido en diferentes estados. Dirigentes petistas han expresado inconformidades por los procesos desarrollados en Zacatecas, Colima, Sinaloa y Nuevo León, mientras que el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, ha planteado distintos escenarios en los que su partido podría competir separado de Morena.

Robles reconoció que el PT mantiene entre sus alternativas presentar candidaturas propias en determinados procesos locales si las diferencias no son resueltas: “Podemos tomar esa decisión”.

No obstante, rechazó que la suspensión de su participación en la mesa signifique una ruptura con Morena y aseguró que el PT se mantiene como aliado de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación, aunque conservará sus propias posiciones. “Somos un aliado, pero también tenemos nuestras ideas y nuestras convicciones”, expresó.

SE EXTIENDE. La disputa por las gubernaturas se expande ahora a un nuevo terreno: Morena inició el proceso interno para definir sus coordinaciones en los 300 distritos electorales federales, paso previo a la selección de sus eventuales candidaturas a diputaciones de mayoría relativa.

En este terreno, Robles hizo una distinción entre las elecciones locales y la federal. Mientras el PT mantiene abierta la posibilidad de contender por separado en algunos estados, planteó que para la renovación de la Cámara de Diputados la coalición debería no sólo preservarse, sino ampliarse respecto de 2024.

El petista propuso que Morena y sus aliados alcancen acuerdos para competir juntos en alrededor de 298 de los 300 distritos federales, bajo el argumento de mantener la mayoría legislativa del bloque oficialista. “Queremos ser aliados de los resultados”, señaló.

Por separado, el líder de los diputados guindas, Ricardo Monreal, dijo que la crisis entre ambos partidos no ha sido superada y emplazó a los líderes de la alianza a la tolerancia y la habilidad política para evitar una ruptura: “No me atrevo a decir que ya pasó la peor crisis (…) depende del arreglo institucional que tenga Morena con el PT, o sea, no está tan fácil, porque apenas van a entrar al proceso de negociación en la mesa técnica que se anunció”.

El político zacatecano advirtió además que los desencuentros seguirán presentándose, en medio de la selección de candidatos a diputados. “No podría asegurar que ya esté resuelto el dilema y los desencuentros que se han presentado y que se van a presentar con motivo de elección y selección”, consideró.

Para Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, la relación entre los partidos también responde a una necesidad recíproca: los aliados requieren de la fuerza electoral de Morena, mientras el partido guinda necesita los votos del PT y del Verde para sostener sus mayorías legislativas.

Fernando Dworak, especialista en procesos electorales, consideró que los acuerdos alcanzados en las gubernaturas no necesariamente agotarán la negociación entre los aliados, pues las inconformidades pueden procesarse mediante otros espacios políticos, entre ellos las candidaturas a diputaciones federales.

María Amparo Casar advirtió, por su parte, que las disputas generadas por las encuestas pueden convertirse en un problema mayor si quienes quedan inconformes no encuentran vías para procesar políticamente sus diferencias.

Hasta 150 diputados, por la reelección

| Por Claudia Arellano |

Entre 130 y 150 diputados federales de Morena podrían buscar la reelección en 2027, lo que representa entre 51.2 y 59.1 por ciento de los 254 integrantes que actualmente conforman la bancada guinda en San Lázaro.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer la estimación luego de que el partido abrió el registro para quienes buscan participar en el proceso de definición de las 300 coordinaciones distritales federales rumbo a los comicios del próximo año.

“Por las conversaciones que he tenido con diputados y diputadas, tendremos una inscripción de entre 130 y 150 legisladores que se quieren reelegir”, señaló.

* El Tip: Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, se registró ayer para la coordinación de Morena en Tabasco, con miras a contender por una diputación federal.

Monreal aclaró que se trata todavía de una estimación, pues el periodo de registro apenas comenzó y quienes aspiren a permanecer en San Lázaro deberán someterse a las encuestas que Morena realice en sus respectivos distritos. De concretarse el cálculo más alto, casi seis de cada 10 legisladores guindas intentarían obtener nuevamente una candidatura para permanecer en la Cámara de Diputados.

El coordinador parlamentario explicó que los interesados no tendrán que solicitar licencia para participar en el proceso interno, de acuerdo con la convocatoria emitida por el partido.

“Se metió la convocatoria donde se aclara que no es necesario que pidan licencia los diputados que se anoten a la reelección”, indicó.

Monreal señaló que tanto el INE como la Cámara de Diputados emitirán lineamientos para impedir el uso de recursos públicos durante el proceso interno.

La elección de 2027 tendrá además una característica particular para los actuales legisladores: será la última en la que podrán buscar la reelección consecutiva, pues la reforma constitucional que eliminó esa figura será aplicable a partir de los procesos electorales de 2030.

El proceso ocurre mientras Morena también negocia con sus aliados la distribución de candidaturas para 2027. La cantidad de morenistas interesados en repetir en San Lázaro agrega otro componente a la construcción de acuerdos: además de los espacios que eventualmente correspondan al PT y al PVEM, Morena deberá procesar las aspiraciones de su bancada.