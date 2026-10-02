Ebrard prevé que pronto llegará acuerdo con EU

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que durante su participación en el G20 se reunió con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y aseguró que cada día se está por llegar a nuevos acuerdos y reiteró que se buscan eliminar los aranceles que afectan a la industria.

“Alguien me preguntaba el otro día, ¿cuándo van a ser las próximas conversaciones? Pues casi diario hay conversaciones, pero en esta conversación de hoy nos estamos acercando a muchas cosas. Avanzar, acercar posiciones, resolver temas. Y ahí vamos, avanzando, avanzando, avanzando”, comentó en conferencia de prensa.

El dato: El titular de la Secretaría de Economía exhortó a los países del G20 a fortalecer las inversiones en el sector agrícola con el fin de aumentar la productividad.

El funcionario destacó que “el que persevera alcanza” y en ese sentido dijo que, actualmente, México tiene la mejor posición favorable respecto a otros países en su relación comercial con Estados Unidos, incluso a pesar de que Pekín y Washington lograron un acuerdo comercial la semana pasada; por ahora el equipo comercial de la Secretaría de Economía se concentra en mantener esa condición.

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“¿Qué es el objetivo que tenemos? Mantener esa posición. El reciente acuerdo con China no modifica eso. China sigue estando en una posición mucho más desventajosa inclusive que otros países del mundo y desde luego que nosotros; nosotros tenemos la mejor posición ahorita”, afirmó.

Sobre la investigación bajo la Sección 301 por sobrecapacidad productiva señaló que en la reunión bilateral no se llegó a ese tema, que probablemente se revise hacia el futuro, para conocer más detalles del plan estadounidense de si impondrá aranceles o no a México.

“Cuando Estados Unidos decida tomar otras medidas respecto a la 301 u otras medidas que tome. Nosotros tenemos que mantener la situación que hoy tenemos, que es la nación más favorecida por lo que somos”, indicó.

Y resaltó que esa condición ha permanecido por las más de 21 veces que ha conversado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el mandatario estadounidense Donald Trump, y también por “la integración económica de los dos países; es decir, en lo que China, Vietnam, Japón, Corea del Sur exportan a Estados Unidos hay muy poco contenido de EU, de 100 dólares, a lo mejor tres. De lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, 30 a 40 dólares de cada 100 dólares”.

Además, Ebrard Casaubón sostuvo que su participación en el G20 fue relevante no sólo por atender la reunión, sino porque México es responsable de la reunión ministerial sobre comercio y la economía de los países, y comentó que en las sesiones para el Gobierno de México fue importante defender a las empresas mexicanas y los empleos nacionales, en un contexto en que hay una transformación del sistema comercial global, impulsada principalmente por los recientes cambios en la políti-ca estadounidense.

“Hemos planteado aquí, a lo largo de estas sesiones que están por terminar, en un momento más va a ser la sesión de conclusiones. Nosotros lo que hemos planteado es cómo defender nuestras empresas y el empleo en México en un escenario donde está cambiando todo”, indicó el funcionario mexicano.