CFE reúne a inversionistas en encuentro

LUZ ELENA González, titular de la Secretaría de Energía, ayer en el Primer Encuentro con Inversionistas 2026.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reunió a más de 250 inversionistas nacionales e internacionales para presentar las oportunidades de participación del sector privado en el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, así como los mecanismos de financiamiento que permitirán impulsar nuevos proyectos de infraestructura durante los próximos años.

La secretaria de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, respaldó el encuentro para el entendimiento, diálogo y articulación de capacidades entre el Estado, la CFE y empresas, compartiendo el objetivo de crear un sistema eléctrico adecuado para el crecimiento del país a través de convocatorias que buscan la participación de distintas empresas, durante el Primer Encuentro con Inversionistas CFE 2026.

El Tip: La CFE implementó por primera vez un Esquema de Desarrollo Mixto, donde retiene 54 por ciento de la propiedad. Este porcentaje lo fijó el Gobierno mexicano.

En el evento que se realizó en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet) y contó con la participación de cerca de 250 asistentes entre afores, instituciones financieras, empresas energéticas y autoridades; la funcionaria compartió los avances del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que contempla inversiones de 37 mil 500 millones de dólares.

González Escobar destacó al país como una plataforma atractiva y consolidada para la inversión en los próximos 10 años y que por su capacidad financiera puede constituirse como socio confiable en futuros proyectos estructurados, con reglas claras, así como procesos abiertos y transparentes.

1 Millón 655 mil barriles de petróleo se producen al día

SEÑALA CRECIMIENTO. Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que su producción, en agosto, ascendió a un millón 655 mil barriles diarios; es decir, 2.0 por ciento mayor respecto a lo producido en 2025. La empresa registró un incremento en ventas internas del 15 por ciento, mientras que las ventas de diésel registraron un avance de 17 por ciento.

Destacó que las exportaciones de crudo durante el mes fueron de 276 mil barriles por día, derivado del volumen enviado al Sistema Nacional de Refinación (SNR) del año pasado.