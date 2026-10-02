Brent y WTI repuntan por la guerra

En la jornada de ayer, los precios del petróleo subieron más de tres dólares, después de que China suspendió las exportaciones de productos petroleros y porque no hay evidencia de que los esfuerzos diplomáticos pongan fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Mezcla Mexicana de Exportación finalizó la jornada en 93.59 dólares por barril, lo que significó una baja de 1.10 por ciento o de 1.05 dólares respecto al cierre de ayer de 94.64 dólares por barril.

Por su parte, los futuros del crudo Brent finalizaron la sesión en 102.62 dólares por barril con una ganancia de 4.68 por ciento, su segundo avance seguido y el más alto para un día desde el 10 de septiembre pasado, mientras que los del West Texas Intermediate subieron 2.58 dólares a 93.12 dólares, un alza de 2.99 por ciento e hiló dos jornadas consecutivas de ganancias. Durante la sesión, los precios se mantuvieron volátiles luego de que cayeron más de 1.0 por ciento al inicio de la jornada.

15.9 por ciento repuntó la Mezcla Mexicana en septiembre

Las refinerías chinas suspendieron las exportaciones de productos petroleros hasta nuevo aviso, medida que presionará más los mercados de combustibles, que además ya están afectados por la guerra en Oriente Medio.

Pese a que los suministros de petróleo llegan al mercado, los combustibles como el diésel y otros refinados se mantienen escasos por los daños que han sufrido las infraestructuras de refinación tanto en el golfo pérsico como en Rusia.

Los envíos de gasolina, queroseno y diésel desde la región siguen situándose en torno a la mitad de los niveles previos a la guerra, señaló Phil Flynn, analista sénior de mercados de Price Futures Group.

A su vez, la agencia Reuters sostuvo que algunas fuentes informaron que la Administración Trump había instado a Alemania y Francia a reducir sus reservas de emergencia de diésel para ayudar a moderar los precios mundiales de los combustibles, so pena de enfrentarse a una posible prohibición de las exportaciones de diésel por parte de Esta-dos Unidos.

Las reservas mundiales de diésel ya eran escasas luego de que Rusia prohibió exportaciones de este combustible hasta octubre, y los operadores del sector señalaron que es poco probable que la escasez termine antes de 2027.