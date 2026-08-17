Golpe al huachicol: en 1 año cuadruplican decomisos con GN y policías estatales

Huachicol: en un año cuadruplican decomisos con la GN y policía estatal

El combate al huachicol escaló con fuerza durante el primer año de la Presidenta Claudia Sheinbaum. En 2025, la Guardia Nacional (GN) y las policías estatales aseguraron más de 61 millones de litros de hidrocarburos, casi cuatro veces el volumen reportado 12 meses antes, en medio de los operativos contra el robo y traslado ilegal de combustibles.

La GN fue el motor de ese crecimiento. En un sólo año, multiplicó por cinco el volumen bajo su registro, al pasar de 10.2 millones de hidrocarburos decomisados en 2024 a 51.2 millones. Esta corporación concentró ocho de cada 10 litros contabilizados dentro del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y Federal (CNSPE/F) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Dato: En enero, Pemex produjo 1,655 millones de barriles de hidrocarburos líquidos por día, mientras que en cuanto a sólo petróleo crudo, el volumen fue de 1,372 millones.

En las corporaciones estatales, el avance tuvo una escala mucho menor. Sus aseguramientos pasaron de 5.1 a 9.8 millones de litros de hidrocarburos decomisados, prácticamente el doble. Esta diferencia acentuó el peso de la GN, como fuerza federal, dentro de la estrategia nacional de combate al huachicol.

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La cifra, sin embargo, no representa todo el combustible asegurado por el Estado mexicano durante 2025. El censo sólo contabiliza los resultados de esta autoridad y las corporaciones estatales, por lo que no incorpora los volúmenes reportados exclusivamente por el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) u otras dependencias de seguridad que también participaron en la estrategia contra el robo, almacenamiento y traslado ilegal de hidrocarburos.

INCAUTACIÓN DE CRUDO ı Foto: Especial

Pese al aumento global, el censo arrastra un vacío relevante. Un total de 43 millones 937 mil 882 litros decomisados no pudo ser identificado, lo que equivale a cerca de tres cuartas partes del volumen asegurado. Esa clasificación impide establecer si esa porción correspondió a gasolina, diésel, gas LP u otro producto.

Dentro de la fracción que sí contó con clasificación, la gasolina ocupó el primer lugar, con 9.8 millones de litros. El diésel sumó 4.87 millones, casi la mitad de esa cantidad, mientras el gas LP quedó por debajo del millón. Petróleo, combustóleo y otros productos completaron el resto del registro identificado.

Coahuila concentró la mayor cantidad de litros asegurados dentro del censo, con casi 17 millones, más de una cuarta parte del total nacional. Prácticamente todo ese volumen correspondió a intervenciones de la GN. La magnitud del dato se aprecia al compararlo con el año anterior, pues la entidad, por sí sola, superó 15.3 millones de litros contabilizados en todo el país durante 2024.

PREDIO donde fue asegurado el hidrocarburo en Tamaulipas, ayer ı Foto: Especial

En el segundo lugar nacional apareció Tabasco, donde se concentró prácticamente todo el volumen asegurado.

De los 7.35 millones de litros registrados en la entidad, 7.29 millones correspondieron a intervenciones de esa corporación. En Guanajuato ocurrió lo contrario, ya que las policías estatales aportaron 4.35 millones de los poco más de seis millones contabilizados.

Junto con Coahuila, ambas entidades concentraron alrededor de la mitad de los hidrocarburos asegurados durante 2025. La distribución revela que el crecimiento nacional descansó principalmente en tres estados, aunque con una participación distinta de las fuerzas de seguridad en cada uno.

La concentración también fue evidente al separar los resultados por corporación. Casi uno de cada tres litros asegurados por la GN correspondió al estado de Coahuila y aproximadamente uno de cada siete a Tabasco.

Entre las policías estatales, Guanajuato reunió cerca de la mitad de todo el combustible registrado, mientras Hidalgo aportó alrededor de una sexta parte, lo que colocó a esta entidad en segundo lugar de aseguramientos entre las fuerzas del orden local.

El comportamiento territorial de los decomisos también expone dos patrones distintos dentro de una misma estrategia. La expansión federal tuvo sus mayores volúmenes en entidades donde la GN dominó el registro, mientras el crecimiento de las policías estatales descansó en menor número de jurisdicciones.

Al alza

Hidrocarburo asegurado por Guardia Nacional e instituciones de seguridad estatales (2023-2025).

2023:

GN: 9,050,127.5

Estatales: 4,060,417.3

Total: 13,110,544.8

2024:

GN: 10,239,209

Estatales: 5,099,624

Total: 15,338,833.7

2025:

GN: 51,194,234.3

Estatales: 9,840,425.1

Total: 61,034,659.4

Aseguran 297 mil litros de diésel en Tamaulipas

| Por Elizabeth Hernández |

La Fiscalía General de la República (FGR) intervino una distribuidora de combustible en Altamira, Tamaulipas, donde aseguró cerca de 297 mil litros de “un líquido con características similares al diésel” y detuvo a dos personas.

El cateo de la autoridad también dejó bajo resguardo más de un centenar de unidades de carga, además de tanques, cisternas y bombas despachadoras.

Este es el cuarto golpe contra el huachicol en Tamaulipas en poco más de tres semanas. Desde el pasado 24 de julio, las autoridades federales intervinieron un par de predios en el municipio de Reynosa, dos inmuebles industriales en Güémez y ahora el establecimiento de Altamira, con un saldo acumulado de al menos cuatro millones 524 mil 600 litros asegurados y 16 detenidos.

30 años de cárcel es la pena por robo de hidrocarburos

Personal de la Primera Zona Naval de la Secretaría de Marina (Semar) proporcionó seguridad durante la diligencia que encabezó la FGR.

Dentro del inmueble, los agentes contabilizaron 23 tractocamiones, 70 remolques tipo plataforma y el mismo número de dollys. El inventario incluyó nueve pipas, un autotanque, dos cajas secas y otro par de unidades refrigeradas.

Entre los objetos decomisados se sumaron una retroexcavadora, tres frac tanks, nueve tanques cisterna, un par de camionetas pick up, igual cantidad de vehículos SUV, una motocicleta, media docena de depósitos (la mitad eran subterráneos) y cinco bombas despachadoras.

Reynosa concentró los mayores hallazgos del periodo. El 24 de julio, la FGR encontró tres millones 769 mil 500 litros en un predio de la Brecha El Becerro. Al día siguiente, otro cateo permitió localizar 109 mil 400 en una segunda propiedad rural con tanques, tuberías, motobombas y equipo para manejar hidrocarburos.

El último episodio ocurrió el 7 de agosto en Güémez, donde fuerzas federales revisaron dos instalaciones sobre la carretera Victoria-Matamoros. Aquella acción dejó 14 detenidos y 348 mil 700 litros de aceite decomisado.