ATDT crea fábrica de IA para aduanas, patentes y servicios públicos

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) puso en marcha una Fábrica de Inteligencia Artificial con 20 especialistas que desarrollaron durante 2026 herramientas para aduanas, detección de facturas, asignación de patentes y atención ciudadana, como parte de la estrategia federal para construir tecnología propia.

El modelo tiene como antecedente la Fábrica de Software de la dependencia, integrada por 300 jóvenes egresados de universidades públicas. Hasta julio de este año, ese equipo creó 279 productos digitales que, de acuerdo con la ATDT, representaron ahorros superiores a 14 mil millones de pesos para el gobierno al evitar contrataciones con empresas privadas.

Durante 2026, los especialistas en inteligencia artificial concentraron sus proyectos en tres áreas. Una de ellas corresponde a servicios para la población, con soluciones como la Ventanilla 24/7 y el chatbot del portal Visit Mexico, herramienta orientada a facilitar la búsqueda de experiencias de viaje.

Otro frente comprende modelos de riesgo aplicados en aduanas y mecanismos para la detección de facturas. La Agencia incluyó estas herramientas entre los desarrollos destinados a apoyar procesos de revisión y análisis dentro de la administración pública.

En la Fábrica de IA desarrollamos soluciones para mejorar los servicios públicos, como la atención ciudadana 24/7, el semáforo aduanal y herramientas para el IMPI.

💡 Innovación tecnológica aplicada a las necesidades del país. pic.twitter.com/TQHVryzkLH — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) September 30, 2026

La tercera vertiente se enfoca en automatizar procedimientos institucionales. Entre los proyectos se encuentran soluciones para agilizar la asignación oportuna de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), además del desarrollo de un nuevo semáforo aduanal.

A diferencia de la nueva unidad especializada en inteligencia artificial, la Fábrica de Software concentra el desarrollo de plataformas y productos digitales para distintas áreas gubernamentales. Sus 279 proyectos acumulados hasta julio equivalen, según el balance de la dependencia, a un promedio de una herramienta nueva cada tres días.

Ese esquema permitió al gobierno federal recurrir a equipos propios para obtener plataformas y modelos tecnológicos que anteriormente podían requerir contratación externa. Además, los desarrollos no quedan restringidos a las dependencias federales. Los sistemas y plataformas creados por la Agencia se encuentran disponibles para gobiernos estatales y municipales a través del Repositorio Nacional de Tecnología Pública.

Con ese mecanismo, las administraciones locales pueden acceder a herramientas elaboradas desde el gobierno federal sin que cada entidad tenga que desarrollar por separado soluciones similares, de acuerdo con la información difundida por la ATDT.

La puesta en operación de la Fábrica de Inteligencia Artificial amplía ahora esa estrategia hacia modelos destinados a atención ciudadana, análisis de riesgo y automatización de trámites. La dependencia señaló que busca concentrar capacidades tecnológicas propias para aplicarlas en distintos servicios públicos.

Desde la Fábrica de Software desarrollamos soluciones públicas propias que permiten ofrecer servicios más eficientes y responder a las necesidades de las personas.

💰 Estas soluciones propias han generado ahorros por más de 14 mil millones de pesos para el Gobierno de México. pic.twitter.com/lkaRy6FokC — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) September 28, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT