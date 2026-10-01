Mensaje de AMLO fue emotivo: Sheinbaum; agradece dedicatoria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, por las palabras que le dedicó al presentar su nuevo libro ‘Pueblo’, a través de un video mensaje, que consideró que fue “muy emotivo”.

Al arranque de su conferencia de este 1 de octubre, la mandataria recordó que cumple dos años de haber asumido el gobierno y, con motivo de ello, se dijo sorprendida de la reaparición del expresidente para presentar su nueva obra, la cual espera adquirir hoy.

Al final de la grabación transmitida la noche de este miércoles, AMLO dedicó el libro a Sheinbaum Pardo, a quien se refirió como “la mejor presidenta del mundo”, lo cual agradeció la mandataria.

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“Hoy cumplimos 2 años al frente del Gobierno de la República. Y ayer nos sorprendió el presidente López Obrador con su nuevo libro. Todavía no lo tengo; espero irlo a comprar hoy. Sí vi el video, fue muy emotivo, la verdad, lo que dijo. Le agradezco mucho sus palabras”, dijo.

También opinó que el mensaje abordó las circunstancias que hoy se enfrentan en México.

Respecto a las reacciones que la reaparición de López Obrador provocó, dijo que hubo quienes se molestaron.

Ante ello, comentó que el motivo fue presentar el nuevo libro, lo cual refirió que no contradice su retiro de la vida política pública, como lo decidió al dejar el poder.

“Y hay algunos que se pusieron, pero muy molestos, enojados. Está presentando su libro. Él dijo, que iba a retirarse de la política para escribir libros. Pero todo libro es político. Por eso yo siempre sostengo que no es que necesariamente se haya retirado de la política. Se retiró de la vida pública y del actuar político cotidiano, de la acción política. Pero se está dedicando a reflexionar y a escribir, que también es una forma distinta de hacer política. Entonces, había dicho Grandeza, que lo escribió, y luego este, que es la historia política de México desde la Independencia”, dijo.

Consideró que el análisis del expresidente se presta a comentarlo durante varios meses y también comparó que mientras el retorno público de los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón no provocaron molestia, la de Obrador sí lo hizo.

“Fíjense, está interesante. Sale Fox, sale Calderón, incluso hasta Salinas, ¿no? Y bueno, pues sí mueven un poco las redes sociales y la comentocracia. Sale López Obrador en un video y entonces sí, ¡ah! Bueno, vamos a leer el libro y ya vamos platicando algunos de los temas. Y muchas gracias al presidente López Obrador por sus palabras”, declaró.

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FGR