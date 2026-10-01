Ponderadores en encuesta de Morena dejaron fuera a perfiles “populares”

Ser el aspirante más conocido no garantizó obtener la mejor calificación en las encuestas con las que Morena definió a sus coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027. Un análisis de los resultados publicados por el partido muestra que, en cinco de las 16 entidades donde la definición se realizó mediante encuesta, el perfil con mayor nivel de conocimiento no consiguió la puntuación integral más alta.

El fenómeno ocurrió en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Tlaxcala, es decir, en 31.25 por ciento de los ejercicios analizados. En esos estados, aspirantes con menor reconocimiento lograron remontar mediante los ocho atributos que Morena sí considera para construir la calificación final.

El Dato: Morena señaló que las encuestas espejo realizadas por firmas externas dieron resultados coincidentes con los levantamientos de la Comisión Nacional de Encuestas.

La explicación está en la metodología. Aunque las encuestas preguntan qué tanto conoce la población a cada uno de los participantes, ese indicador no entrega puntos directamente. La calificación final, sobre una escala de 10, se construye con ocho variables y cada una tiene un peso distinto.

La preferencia para encabezar una eventual candidatura de Morena, PT y PVEM vale tres puntos; la opinión positiva, dos; la disposición a votar por el aspirante, otros dos; honestidad, 1.25; percepción como buen candidato, uno; mientras cercanía, conocimiento del estado y cumplimiento de la palabra representan 0.25 puntos cada uno.

Pero los puntos tampoco se distribuyen proporcionalmente según el porcentaje obtenido. El aspirante que ocupa el primer lugar en cada atributo recibe completo el valor asignado a esa variable, sin importar qué tan amplia o estrecha sea la diferencia respecto del segundo sitio.

1,500 Entrevistas fueron levantadas por Morena

Así, una ventaja de décimas puede tener un efecto considerable en el resultado integral.

Chihuahua permite observar con claridad el funcionamiento del sistema. De acuerdo con los resultados publicados por Morena, Cruz Pérez Cuéllar obtuvo 29.65 por ciento de opinión positiva, mientras Andrea Chávez alcanzó 29.48 por ciento. La diferencia entre ambos fue de apenas 0.17 puntos porcentuales. Sin embargo, al quedar en primer lugar, Pérez Cuéllar recibió los dos puntos completos asignados a esa variable y Chávez ninguno.

La misma regla se aplicó en las demás categorías y el resultado integral terminó en 8.50 puntos para Pérez Cuéllar y 1.50 para Chávez, aunque la senadora superó al alcalde con licencia en los rubros de honestidad y cercanía.

Amilkar Guevara, especialista en estadística y demoscopia, explicó que el esquema no distribuye los puntos en proporción al porcentaje obtenido por cada participante, sino que convierte cada atributo en una competencia: quien encabeza el indicador recibe todo su valor.

Esto significa que el puntaje integral no equivale al porcentaje de intención de voto ni puede leerse como tal.

La también especialista en demoscopia, Ana María Cossío, señaló que bajo este diseño un participante puede mantenerse competitivo en distintas preguntas y, aun así, terminar considerablemente abajo en la puntuación final si queda en segundo lugar por márgenes reducidos.

En Chihuahua, por ejemplo, Chávez obtuvo 27.08 por ciento en disposición de voto, frente a 30.77 por ciento de Pérez Cuéllar. En preferencia como eventual candidata de Morena, PT o PVEM alcanzó 30.61 por ciento, contra 31.53 por ciento del alcalde con licencia.

La diferencia entre conocimiento y puntuación integral se observa con mayor claridad en los cinco estados identificados. En Baja California, Ismael Burgueño encabezó el nivel de conocimiento, pero Julieta Ramírez terminó con una calificación integral de 9.75 puntos y fue seleccionada para encabezar la coordinación estatal.

En Baja California Sur, Christian Agúndez fue el aspirante más conocido, con 67.02 por ciento, seguido de Milena Quiroga, con 65.40, y Manuel Cota, con 60.86 por ciento.

Pese a ocupar el tercer sitio en reconocimiento, Cota dominó variables de mayor peso, entre ellas las de opinión positiva, honestidad, percepción como buen candidato, disposición de voto y preferencia, y concluyó la medición con 9.25 puntos, frente a 0.50 de Quiroga y 0.25 de Agúndez.

En Nayarit, Geraldine Ponce registró un nivel de conocimiento de 66.23 por ciento, por encima de Héctor Santana, con 62.92. Santana; sin embargo, encabezó los ocho atributos que integraban la puntuación y obtuvo 10 de 10 puntos. Sin embargo, la coordinación terminó asignada a Jasmine Bugarín, senadora con licencia del PVEM, bajo el criterio de género aplicado por el partido.

El patrón se repitió en Sonora, donde Célida López fue la participante más conocida por la población, pero Lorenia Valles obtuvo una evaluación integral de 7.75 puntos; y en Tlaxcala, donde Alfonso Sánchez encabezó el reconocimiento, mientras Ana Lilia Rivera alcanzó 9.5 puntos en la calificación.

SóLO POR UNAS DÉCIMAS. Baja California Sur ofrece otro ejemplo del efecto que puede producir la ponderación. Manuel Cota obtuvo 24.61 por ciento en preferencia como candidato, frente a 23.50 de Milena Quiroga y 18.8 de Christian Agúndez. Al encabezar el indicador, Cota recibió los tres puntos completos asignados a esa variable.

Algo similar ocurrió en Nuevo León. Clara Luz Flores terminó con 8.625 puntos, frente a 1.125 de Felipe de Jesús Cantú y 0.25 de Waldo Fernández.

En preferencia para encabezar la candidatura, sin embargo, Flores obtuvo 14.49 por ciento, Cantú 13.56 y Fernández 13.51; Tatiana Clouthier alcanzó 10.39 por ciento en esa pregunta, aunque no sumó puntos por ese indicador.

Para Cossío, el elemento que debe observarse es el efecto de transformar diferencias estadísticas pequeñas en valores absolutos dentro de la puntuación.

Una metodología proporcional conservaría las distancias entre los porcentajes obtenidos por los participantes. El esquema utilizado por Morena, en cambio, entrega el mismo número de puntos a quien gana un atributo por unas décimas que a quien lo hace por una diferencia considerable.

De ahí que, para los especialistas consultados, el debate no se centre necesariamente en si el partido puede establecer su propia ponderación, sino en cómo una estimación obtenida mediante encuesta termina convertida en una decisión política, particularmente cuando las diferencias entre dos participantes son estrechas.

La dirigencia nacional de Morena ha sostenido que la metodología no busca medir exclusivamente intención de voto, sino integrar diferentes características para identificar al perfil que considera más adecuado para encabezar las tareas políticas y organizativas del movimiento.

Durante la presentación de los resultados, representantes de las encuestadoras explicaron que ninguna pregunta determina por sí sola al ganador, pues la calificación deriva de la combinación de las ocho variables.

En las coordinaciones “no hay dedazo”: Sheinbaum

| Redacción |

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el método de encuestas utilizado por Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y rechazó que ella, las dirigencias partidistas o los aliados hayan intervenido para imponer a alguno de los perfiles seleccionados.

Luego de que el partido concluyó la definición de las 17 Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la mandataria aseguró que los resultados corresponden a un mecanismo aplicado por Morena desde su fundación y no a decisiones tomadas desde las cúpulas.

“Primero, no hay dedazo, como era en la época del PRI, por más cartones que quieran poner. No hay dedazo ni de la Presidenta, ni de cualquiera de las dirigencias de Morena, ni de los partidos aliados. No hay dedazo, es la encuesta”, sostuvo durante su conferencia en Palacio Nacional.

El Dato: El resultado no depende del estricto sistema de puntaje técnico ponderado. Los aspirantes firman un compromiso donde aceptan que es técnicamente inapelable.

Las definiciones estatales han provocado inconformidades entre algunos de los participantes y diferencias con fuerzas aliadas, particularmente el Partido del Trabajo, que ha planteado revisar el mecanismo antes de concretar las postulaciones para los comicios del próximo año.

Sheinbaum reconoció que algunos aspirantes pueden no estar conformes con quienes resultaron seleccionados, pero señaló que todos participaron bajo un procedimiento previamente establecido.

“El método de la encuesta es el mismo desde que se formó Morena. El mismito, no ha cambiado. Habrá algunos que no les guste quién quedó de coordinador, pero es lo que dijo la gente”, afirmó.

La Presidenta también respondió a los cuestionamientos por la incorporación de figuras que no proceden de las bases históricas de Morena o de movimientos de izquierda y sostuvo que la apertura hacia otros sectores ha formado parte de la estrategia política del movimiento desde antes de llegar al Gobierno federal.

Recordó que, rumbo a la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó a empresarios, comerciantes, trabajadores y ciudadanos con distintas trayectorias e ideologías a incorporarse al proyecto que encabezaba.

“Él hizo una gira por todo el país invitando a mucha gente que no venía de movimientos sociales, de todos los sectores con ideologías diversas. Y así llegó a la Presidencia”, señaló al indicar que ella siguió una estrategia semejante en el proceso electoral de 2024 y que la diversidad de procedencias no invalida a quienes se incorporan posteriormente al movimiento.

Frente a las críticas a los resultados de los procesos internos, defendió que la decisión recaiga en las mediciones realizadas entre la población y no en una sola persona o en las dirigencias partidistas: “Entonces, ¿quién decidió? La gente. Y te puedes equivocar, pero es mejor equivocarse con la decisión de la gente que con la de una persona. Siempre”, expresó.

Finalmente, llamó a mantener la unidad entre los distintos grupos y aspirantes de Morena, así como a respetar las reglas bajo las cuales aceptaron participar en los procesos para definir las coordinaciones.

“La unidad es la clave. Entonces sí, además, pues respetar un método al que todos se comprometieron. Puede haber críticas, sí, pero nadie puede criticar que quien decide es la gente”, concluyó.

Senadores guindas cierran filas con las designaciones

| Por Tania Gómez |

Ante las inconformidades por la definición de candidaturas en Morena, senadores del grupo parlamentario salieron en defensa contundente del sistema de encuestas como el único mecanismo confiable de selección, respaldaron la transparencia de las mediciones y llamaron a la disciplina e institucionalidad a quienes no resultaron favorecidos en los procesos internos.

La senadora Verónica Camino Farjat rechazó cualquier intento de modificar las reglas al asegurar que no existe un método más efectivo para evitar manipulaciones como las granjas de bots en redes.

“No hay, hasta hoy, un método mejor para seleccionar a las personas que las encuestas. No lo hay. (...) Yo estoy en el mismo punto de la Presidenta: mientras no haya otro método para utilizar que nos dé mayor certeza, éste debe ser”, sentenció, al destacar que el proceso contempla transparencia en la evaluación: “Les están dando hasta el valor de las preguntas. Les están dando hasta los puntajes... El que quisiera tenerlas, las podría tener”.

El Tip: Los representantes estatales deben consolidar la unidad política del movimiento en los territorios.

A esta postura se sumó la senadora Lilia Margarita Valdez, quien descartó irregularidades en el proceso y defendió la efectividad del método frente a prácticas del pasado: “Las encuestas se me hacen un método mucho más efectivo que la tómbola, que el compadrazgo, el dedazo, el ‘yo te invito’...”.

Al atribuir los reclamos al crecimiento del partido y a la frustración de no obtener una candidatura, Valdez sostuvo que en Morena “no hay nada oscuro, ni mano negra” e instó a los aspirantes a “superarlo primero como ser humano... y como político, analizar las cosas y seguirle”.

El senador Óscar Cantón Zetina remarcó que las encuestas de Morena no representan un simple concurso de popularidad, sino un filtro integral respaldado por auditorías externas.

“La encuesta no determina el que se haya nombrado para coordinador o coordinadores de Morena... Se tiene que hacer la evaluación de la honestidad, de la cercanía con la gente, de la posibilidad de un triunfo electoral”, agregó.

Ante este escenario, los legisladores coincidieron en que la unidad y el respaldo a los perfiles electos constituyen un deber ético con el movimiento.

Como concluyó Camino Farjat al recordar que el objetivo colectivo debe prevalecer sobre cualquier aspiración individual.

Senadores guindas cierran filas con las designaciones ı Foto: Especial

Negocian PT y Morena alianza a contrarreloj rumbo a 2027

| Por Claudia Arellano |

Las dirigencias nacionales de Morena y PT mantienen abiertas las negociaciones para preservar su alianza electoral rumbo a 2027 después de las diferencias surgidas por las encuestas utilizadas para definir las coordinaciones estatales, proceso en el que el Partido del Trabajo no obtuvo ninguna de las 17 posiciones.

Aunque durante septiembre el aliado del guinda amagó con competir por separado en algunos estados e incluso planteó la posibilidad de no acompañar a Morena en las 17 entidades, los dirigentes nacionales han descartado hasta ahora una ruptura y mantienen una mesa de diálogo para procesar sus diferencias.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que las negociaciones con el PT continúan y pidió paciencia para alcanzar acuerdos.

“Platicamos con el Partido del Trabajo, instalamos una mesa nuevamente y eso es a lo que vamos”, señaló la dirigente, quien reiteró que el oficialismo mantiene la intención de continuar como aliados rumbo a 2027.

El Tip: Mercedes Maciel, representante de la coordinadora nacional del PT, aseguró que pactó la realización de encuestas “espejo”, que medirá a los coordinadores de Morena.

Por su parte, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, descartó que exista una ruptura con Morena y afirmó que su partido mantendrá su respaldando a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sostuvo que su participación en la alianza forma parte de un proceso de acuerdos que todavía debe concluirse, particularmente en lo relacionado con la selección de candidaturas.

La principal diferencia entre ambas fuerzas políticas surgió durante la selección de los perfiles que encabezarán la defensa de la transformación rumbo a las elecciones de 2027.

Además, el PT reclamó previamente que las mediciones realizadas por Morena no fueran consideradas, como la última etapa del proceso, pues sostenía que los aspirantes propuestos por sus siglas debían ser comparados posteriormente con los perfiles morenistas mediante una nueva encuesta.

Sin embargo, después de que el guinda presentó los resultados de sus encuestas y completó sus 17 coordinaciones, las dirigencias todavía tienen pendiente definir el alcance concreto de ese mecanismo y cómo se traducirá en la negociación de las candidaturas.

El partido reclamó una metodología científica previamente acordada y la participación de casas encuestadoras y ejercicios espejo propios. A pesar de las diferencias, la dirigencia morenista ha insistido en que el objetivo es mantener la coalición.

Ariadna Montiel señaló que Morena tiene “toda la convicción de seguir caminando juntos” con el PT y sostuvo que la relación entre ambos partidos no debe darse por terminada.

En tanto, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, ha señalado que tener diferencias y debatir no significa necesariamente una ruptura y que las mesas de trabajo forman parte de la construcción de acuerdos.

El desacuerdo cobró mayor relevancia después de que Morena completó la designación de sus 17 coordinadores. El PT no consiguió colocar a ninguno de sus perfiles en esas definiciones, mientras que el Partido Verde sí obtuvo espacios en algunas entidades.

Las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027 no se limitan al método utilizado para definir a los coordinadores estatales de la transformación.

Para el politólogo José Antonio Crespo, el conflicto puede tener consecuencias electorales si las dirigencias no logran procesar las inconformidades y mantener un frente común.

El especialista señaló que las diferencias con los partidos aliados forman parte de los problemas que Morena enfrenta durante la definición de candidaturas, y advirtió que una eventual competencia separada podría disminuir la votación del partido guinda, particularmente en contiendas cerradas.

“No sólo la bronca dentro de Morena, sino sus aliados. Está el PT diciendo que no está conforme con las candidaturas”, señaló el experto.

El analista planteó que si el PT o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidieran postular candidatos propios en algunas entidades, podrían restar votos a Morena, aunque precisó que el efecto dependerá de las condiciones particulares de cada elección y de la participación de las fuerzas opositoras.

CAREOS. El PT abrió la puerta a competir por su cuenta en las elecciones del próximo año e incluso a romper alianza con Morena si no se revisan las designaciones de las coordinaciones estatales de la Transformación.

Su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, planteó tres escenarios: contender sólo en algunos estados, hacerlo en las 17 entidades o terminar la alianza con Morena.

El legislador sostuvo que el PT únicamente reconoce tres de las 17 coordinaciones anunciadas por su aliado, debido a que, afirmó, fueron definidas mediante consenso: Sinaloa, con Imelda Castro; Aguascalientes, con Nora Ruvalcaba, y Querétaro, con Santiago Nieto.

Para las 14 restantes, el partido exige realizar careos entre sus propuestas y los perfiles ya designados.

En Chihuahua, el PT busca que Andrea Chávez desplace a Cruz Pérez Cuéllar como candidata para 2027.

Reginaldo Sandoval señaló que Chávez fue registrada como propuesta del partido y confió en que el proceso de comparación permita modificar la designación anunciada por Morena.

De acuerdo con el petista, los careos podrían realizarse durante las próximas semanas, periodo en el que esperan un reacomodo de las candidaturas. Hasta ahora, Morena concentra 10 designaciones y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuatro.

Guinda abre proceso en 300 distritos federales

| Por Claudia Arellano |

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, publicó la convocatoria para el proceso interno mediante el cual se definirán las Coordinaciones Distritales Federales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los 300 distritos federales del país.

De acuerdo con las bases difundidas por el partido, el proceso tiene como objetivo establecer las reglas y etapas para seleccionar a las personas que estarán al frente de estas coordinaciones, cuya función será fortalecer la organización territorial de Morena e impulsar la integración y consolidación de su estructura en los distritos federales.

El instituto político estableció en sus bases que el registro de aspirantes se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre, exclusivamente a través de Internet, mediante la plataforma oficial de Morena registro.morena.app.

El Dato: los diputados federales pueden buscar la reelección consecutiva, de acuerdo con el artículo 59 constitucional, y no están obligados a dejar el cargo mientras participan.

La convocatoria contempla además una mesa de apoyo presencial para aquellas personas que enfrenten dificultades durante su registro en línea. Dicha mesa de apoyo estará disponible únicamente para atender problemas relacionados con el registro digital, por lo que el mecanismo central para participar será la plataforma electrónica.

Asimismo, destaca que la designación de quienes ocuparán las coordinaciones “podrá apoyarse en el método de encuesta o estudio de opinión, pudiendo realizarse hasta dos ejercicios para tal efecto”. Sin embargo, aclara el documento, también podrán nombrarse a través de un acuerdo “por las necesidades de organización y estrategia territorial del movimiento”.

Además, se garantizará la paridad es decir, más de 150 candidaturas serán para mujeres. Quienes se registren deberán realizar “únicamente” recorridos casa por casa, reuniones vecinales, organización de asambleas en plazas o lugares públicos o espacios cerrados.

“Quedan prohibidos los actos dispendiosos de promoción, anuncios espectaculares o, la erogación de recursos contraria a los principios de austeridad que caracterizan a nuestro movimiento.

“Queda prohibido el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes; y la utilización de programas sociales; condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes y/o cualquier otro mecanismo que pretenda influir indebidamente en el desarrollo del proceso”, indica la convocatoria sin aclarar cómo se supervisará esto.

También los interesados a ocupar dichos cargos deberán firmar una carta compromiso en la que prometen que respetarán los resultados y no realizarán campañas negras ni declaraciones en contra de sus adversarios o el partido.

Las personas interesadas en ocupar alguna de las coordinaciones deberán, de acuerdo con la convocatoria, distinguirse por su compromiso con las causas sociales, su trabajo en favor de la transformación y su disposición para servir al movimiento bajo los principios de honestidad, sencillez y apego a los documentos básicos del partido. Las coordinaciones tendrán entre sus responsabilidades contribuir al cumplimiento de los objetivos y estrategias organizativas y políticas que determinen el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos partidistas correspondientes.

En el documento, Morena sostuvo que el bienestar de la población constituye una de sus prioridades y llamó a su militancia a mantenerse unida en torno al llamado Proyecto de Nación y a la continuidad de la Transformación.

Con esta convocatoria, Morena inicia un nuevo proceso de organización territorial en los 300 distritos federales, de cara al proceso electoral del próximo año, en el cual se renovará por completo la Cámara de Diputados.

Las coordinaciones tendrán entre sus responsabilidades participar en las tareas de organización territorial, impulsar la integración de las estructuras distritales y atender las estrategias que sean definidas por los órganos nacionales de Morena.

El partido plantea que estas figuras deberán contribuir a mantener la organización y unidad de su militancia y a fortalecer el trabajo territorial en cada distrito.

Límites

La convocatoria establece como requisitos para los aspirantes:

Haber nacido en la entidad federativa correspondiente al distrito para el que pretenda participar y una residencia efectiva en él no menor a seis meses.

No haber sido condenado o cumplir condena por delitos sexuales, corrupción, violencia de género o alguno grave.

Quedan prohibidos los actos dispendiosos de promoción, anuncios espectaculares o erogación de recursos contraria a los principios de austeridad.

No desempeñar cargo o comisión en el partido, el Poder Judicial o los gobiernos federal o local, o haber presentado su renuncia o solicitud de licencia al mismo.

No ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones.

No se podrán usar recursos públicos de cualquier naturaleza; intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes; y la utilización de programas sociales.

Piden a Bugarín aclarar su nacionalidad

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar la Constitución de Nayarit ante los cuestionamientos sobre la eventual candidatura a gobernadora de Jasmine Bugarín, coordinadora estatal de la 4T nacida en Estados Unidos, y dejó en manos de Morena y de la propia legisladora con licencia del PVEM aclarar si cumple con los requisitos locales para contender en el proceso de 2027.

En conferencia, la mandataria leyó el artículo 62 de la Constitución nayarita, que establece requisitos de ciudadanía por nacimiento o ser hijo de padres mexicanos, así como los de residencia mínima en la entidad para ocupar la gubernatura.

17 Coordinadores de defensa de la 4T han sido designados

Al preguntársele si ello comprometería la eventual postulación de la senadora con licencia del PVEM, respondió: “Que lo aclare Morena. Yo no tengo por qué andar aclarando, la verdad. Y que lo aclare también Jasmine”.

La Presidenta señaló inicialmente que Bugarín tendría que renunciar a su otra nacionalidad. Sin embargo, la reforma federal sobre nacionalidad única aprobada por el Congreso será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, por lo que ese nuevo requisito no alcanzaría a la elección de Nayarit de 2027.

“Renuncié a cualquier lealtad extranjera”

| Por Claudia Arellano |

Ante las versiones sobre su historia personal y en medio del debate sobre la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, Jasmine Bugarín, recién nombrada como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nayarit, afirmó que, aunque nació en California, Estados Unidos, su compromiso político y público está exclusivamente con México.

Explicó que pertenece a una familia de campesinos que emigró a EU en busca de trabajo y mejores oportunidades, por lo que su nacimiento ocurrió mientras sus padres laboraban en California: “Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer y a quién servir”.

Bugarín sostuvo que es mexicana por nacimiento, de acuerdo con la Constitución Política, y nayarita conforme a la legislación de esa entidad.

Ante la discusión sobre la nacionalidad y la lealtad de quienes buscan ocupar cargos públicos, aseguró que desde hace años realizó los trámites para rechazar la nacionalidad estadounidense, determinación que, dijo, fue nuevamente certificada por las autoridades competentes en 2024.

“Desde hace años realicé ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites correspondientes mediante los cuales manifesté formalmente mi renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente al de los Estados Unidos. Asimismo protesté adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas. Para mí representar a México exige una lealtad política y pública inequívoca”, sostuvo.

Bugarín agregó que comprende el significado de asumir esa determinación y señaló que su compromiso, servicio y lealtad están puestos únicamente en México.

En su posicionamiento, Bugarín retomó el planteamiento presidencial sobre la imposibilidad de servir simultáneamente a dos intereses nacionales cuando está en juego la soberanía del país.

“Como afirma nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se puede servir a dos intereses nacionales ni mantener ambigüedades cuando se trata de la soberanía del país”, señaló.