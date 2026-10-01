La lealtad de Bugarín

Nos cuentan que no dejó pasar muchas horas la senadora con licencia Jasmine Bugarín antes de responder al llamado que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum para que Morena y ella misma aclararan su situación respecto de la doble nacionalidad. La recién designada coordinadora de la 4T en Nayarit difundió un posicionamiento en el que explicó que nació en California mientras sus padres, campesinos nayaritas, trabajaban allá. La legisladora aseguró que desde hace años realizó los trámites necesarios ante la Cancillería para expresar su renuncia “a toda sumisión, obediencia y fidelidad” a cualquier Estado extranjero, particularmente al estadounidense; determinación que, dijo, fue certificada nuevamente en 2024. “Yo no elegí dónde nacer”, sostuvo, para después remarcar que su lealtad está solamente con México. El pronunciamiento, nos dicen, era más que esperado, pues llega justo cuando la reforma impulsada para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a una gubernatura puso los reflectores sobre su caso. Pendientes de si surgen más casos similares.