La caja fuerte del vecino

Curioso episodio el que se vivió ayer en instalaciones vinculadas al PRI, donde un trabajador del área de cocina fue detenido luego de que personal de seguridad lo sorprendiera presuntamente sustrayendo dinero de una caja fuerte que habría dañado con un extintor. La SSC capitalina informó que al hombre, de 68 años, le encontraron 21 mil 700 pesos en efectivo y que fue presentado ante el Ministerio Público. Pero nos cuentan que el episodio todavía tuvo un ingrediente político adicional: ante las primeras versiones, el tricolor salió rápidamente a aclarar que aquello no ocurrió en la oficina de su dirigente, Alejandro Moreno, ni en la Presidencia Nacional del partido, sino “en un inmueble aledaño, ocupado por un sector del PRI”. Aclaración pertinente, sin duda, aunque después de semejante escena —cocinero, extintor, caja fuerte y billetes incluidos— quizá algunos malpensados se quedaron con otra duda: si era el inmueble de al lado, ¿por qué había tanta prisa por aclarar de quién no era la caja fuerte? Je.