Reaparecen expresidentes AMLO y FCH, el mismo día

El expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos enfrenta una decadencia provocada por la crisis de adicciones de su población, derivada de una desintegración familiar y la falta de atención a las causas por parte de los gobernantes en la Unión Americana.

El exmandatario reapareció a través de un videomensaje en redes sociales para presentar su nuevo libro, Pueblo, que dedicó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la que calificó como la “mejor del mundo” por ser, dijo, ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad.

Además, aseguró que en su nuevo título concluyó el sustento de uno de los principios de la Cuarta Transformación (4T): el Humanismo Mexicano.

El libro originalmente llevaría el nombre de Gloria. Sin embargo, el exmandatario explicó que terminó por elegir Pueblo debido al significado que le atribuye. “En una auténtica democracia, el soberano, el que manda, es el pueblo”, afirmó.

También cuestionó a Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, a quienes señaló de intervenir en procesos electorales y de favorecer al sector privado durante sus gobiernos, incluso a costa del bienestar de la población.

Al reflexionar sobre una política gubernamental basada en la asistencia al “prójimo”, aseguró que el deterioro del vecino del norte fue ocasionado por la relevancia que sus gobiernos le dieron a un desarrollo basado en lo material hasta convertirse en una potencia económica y bélica.

“Tienen muchos problemas de desintegración de las familias; por eso es la pandemia del consumo de drogas. Duele que 70, 80 mil jóvenes pierdan la vida en Estados Unidos cada año por sobredosis”, dijo.

Además, comparó el escenario con México, en donde aseguró que las muertes por la misma causa apenas llegan a 500 o mil. Afirmó que la idea de acabar con las adicciones en EU a través de imposiciones más severas no resolverá el problema.

Explicó que el “epicentro” de este problema es el distanciamiento dentro de las familias estadounidenses, hecho que no ocurre en México debido a que “somos como muéganos”, y resaltó que durante su gobierno, el país pasó del lugar 21 al décimo en el índice de felicidad de la ONU.

También atribuyó la problemática al consumo desmedido de las plataformas digitales entre la juventud que, a su juicio, fomentan el individualismo, el egoísmo y donde la información es “tóxica”, y criticó que más de la mitad del presupuesto de EU se invierta en la industria bélica.

Dedicatoria. A casi dos años de su salida del poder, el expresidente AMLO elogió la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum y evocó principios que denominó fundamentales:

“Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. “Por el bien de todos, primero los pobres”, así como “No robar, menos si se trata de servidores públicos”.

“Eso también me hace muy feliz, que a quien entregué el bastón de mando ha resultado extraordinaria, la mejor Presidenta del mundo, incluyendo hombres y mujeres, la mejor entre hombres y mujeres del mundo. Y yo no estoy ya para hacerle la barba a nadie. Es excepcional la Presidenta, y con un pueblo también, extraordinario, que merece todo el amor”, expresó el exmandatario.

Al recordar que este 1 de octubre se cumplen dos años de que su mandato concluyó, el expresidente Andrés Manuel López Obrador refirió que su decisión de aislarse de la política fue para no convertirse en un “jefe máximo ni poder detrás del trono”.

Desde Palenque, Chiapas, llamó a que no se le tenga apego a un cargo en el poder ni tampoco a las posesiones económicas, pues aseguró que ninguno de estos garantiza la felicidad como, a su ver, sí lo da el bienestar propio.

Calderón ve regreso de una “dictadura perfecta”

| Por Elizabeth Hernández |

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa acusó a Morena de destruir los contrapesos democráticos para conservar el poder y advirtió que México regresa a una “nueva versión de la dictadura perfecta”, con autoridades electorales sometidas, pérdida de independencia judicial e intervención del crimen organizado en la política.

Durante el Foro América Libre, Unidos por la Democracia, el panista reconoció que Morena llegó al gobierno mediante votos, por méritos propios y también por errores opositores, pero sostuvo que desde entonces ha debilitado las instituciones que permitieron la alternancia. “Parece democracia, pero no lo es”, expresó.

A su juicio, esa concentración del poder tuvo un momento decisivo cuando las autoridades electorales convirtieron 52 por ciento de los sufragios en 75 por ciento de las curules. Acusó que esa mayoría permitió reformar la Constitución y destruir al Poder Judicial, al que describió como el último gran contrapeso frente a la Presidencia.

El Dato: FELIPE CALDERÓN sostuvo que un gran jurado en Nueva York encontró elementos para presentar cargos contra Rocha Moya y acusó al gobierno mexicano de protegerlo.

Según Calderón, una comisión integrada por miembros del partido oficial aprobó las candidaturas para sustituir a ministros, magistrados y jueces, mientras excluyó a abogados destacados e incorporó a defensores de narcotraficantes. “¿Quién protege a un periodista o a un opositor de la persecución y el hostigamiento del que somos objeto?”, preguntó.

🇲🇽 El expresidente @FelipeCalderon en el Foro América Libre.



Una trayectoria que conoce de primera mano la responsabilidadde gobernar, tomar decisiones y enfrentar los grandes retos de México.



Hoy, esa experiencia forma parte de una conversación que trasciende fronteras. pic.twitter.com/6BSSiCMOKj — Foro América Libre (@America_Libre1) September 30, 2026

Calderón vinculó sus críticas con la expansión de la delincuencia organizada y su creciente intervención en la vida política. Recordó que durante el proceso electoral de 2024 asesinaron a por lo menos 37 candidatos o precandidatos, a los que sumó más de 800 agresiones no letales —reportadas por la consultora Integralia— como amenazas, atentados, secuestros y otras formas de intimidación.

El caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, también figuró entre los ejemplos que el panista mencionó para sostener ese señalamiento. Afirmó que, cinco meses atrás, un gran jurado de Nueva York encontró pruebas suficientes para ordenar su detención junto con otros funcionarios de Morena por presunta complicidad con el Cártel de Sinaloa.

Cuestionó que las autoridades mexicanas hayan exculpado y protegido públicamente a los señalados, en lugar de ponerlos a disposición de la justicia estadounidense. “El gobierno debe entender que es el crimen organizado y no la oposición el mayor enemigo del pueblo mexicano”, declaró.

El expresidente también acusó al gobierno de inflar el número de beneficiarios de la pensión para adultos mayores. Como ejemplo, citó un artículo del exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, según el cual el presupuesto contemplaba apoyos para 11.4 millones de personas, aunque el censo sólo permitía contabilizar 10 millones 640 mil.

El expresidente de México, Felipe Calderón durante su participación en el Foro “América Libre Unidos Por la Democracia” ı Foto: Cuartoscuro

Para Calderón, esa diferencia y otras maniobras permitieron disponer de 50 mil millones de pesos para la campaña de Morena, adicionales al financiamiento legal del partido. También aseguró que las autoridades aumentaron las transferencias a electores mientras recortaban recursos para seguridad, infraestructura productiva y salud, y llevaron el déficit público a 6 por ciento del producto interno bruto en el año electoral.

El panista hizo un llamado a los partidos opositores a abrir sus puertas y organizar asambleas distritales con procesos de afiliación que supervisen personalidades respetadas. Recordó que propuso esa ruta antes de la marcha de febrero de 2023 en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), pero reprochó que las organizaciones no la adoptaran. “Nada de eso se hizo y luego arrasó la maquinaria del Estado”, expresó.

Añadió que una oposición sin participación ciudadana carece de representación, legitimidad y fuerza territorial, además de limitar la libertad política de quienes desean involucrarse. “No se puede hacer política desde el teléfono celular o desde la computadora, únicamente”, afirmó al reclamar trabajo en las calles y atención a los intereses de la población.

Fuera de México, exigió liberar a todos los presos políticos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como garantizar el retorno seguro de María Corina Machado a territorio venezolano. Pidió además establecer un calendario de elecciones bajo estricta observación internacional y sostuvo que la organización ciudadana de ese país ofrece una ruta para los opositores mexicanos.

El expresidente instó a los partidos de oposición a convocar a la población en cada distrito y recuperar su capacidad de movilización mediante “la carpintería electoral que pueda derrotar, como alguna vez lo hicimos, a la maquinaria del Estado”.



