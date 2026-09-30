Extrabajadores de Luz y Fuerza protestan contra Felipe Calderón

Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro se manifiestan este 30 de septiembre

A 17 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), extrabajadores de la empresa eléctrica agrupados en el Frente Amplio de Unidad realizan este miércoles una protesta a las afueras del Foro América Libre, encuentro internacional que tendrá entre sus participantes al expresidente Felipe Calderón, quien encabezó el gobierno que decretó la desaparición del organismo en 2009.

Los trabajadores se congregaron para una movilización con el objetivo de cuestionar públicamente al exmandatario y colocar nuevamente en el debate las consecuencias laborales y sociales que, aseguran, dejó la desaparición de la empresa.

El 11 de octubre de 2009, Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se extinguió Luz y Fuerza del Centro. El documento argumentó que el organismo presentaba una “comprobada ineficiencia operativa y financiera” y que su funcionamiento ya no resultaba conveniente para la economía nacional ni para el interés público.

El decreto estableció que el organismo conservaría personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación y que el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) actuaría como liquidador.

Trabajadores de Luz y Fuerza se han dado cita a las afueras del Hotel Marquis Reforma, donde tienen como intención increpar al expresidente Felipe Calderón, quien participa en un foro esta mañana.



📹: Claudia Arellano pic.twitter.com/cD9ynbLjzR — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 30, 2026

La desaparición de LyFC impactó directamente al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organización que agrupaba a los trabajadores de la empresa.

De acuerdo con el propio decreto y posteriormente con documentos oficiales del Gobierno federal, más de 45 mil trabajadores perdieron su fuente de empleo. Además, alrededor de nueve mil personas que tenían al menos 19 años, seis meses y un día de servicio vieron truncado su camino hacia la jubilación.

El gobierno de Calderón sostuvo que se respetarían los derechos laborales y que las indemnizaciones serían cubiertas conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo.

El SME, sin embargo, rechazó la extinción y durante años sostuvo una disputa jurídica y política para intentar revertir sus consecuencias.

Protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto de extinción y negó el amparo promovido por el SME. El máximo tribunal precisó entonces que su resolución se limitaba a la constitucionalidad del decreto y que los derechos laborales debían hacerse valer ante las autoridades correspondientes.

Aunque Luz y Fuerza del Centro dejó de operar como empresa pública, las demandas de una parte de sus extrabajadores han continuado.

Uno de los principales reclamos ha sido la reinserción laboral. Organizaciones vinculadas al movimiento electricista han mantenido movilizaciones y gestiones ante el Gobierno federal para solicitar alternativas de trabajo para quienes no aceptaron la liquidación.

En agosto pasado, integrantes del SME y de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) marcharon a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y plantear, entre otras demandas, la reinserción laboral de trabajadores afectados por la desaparición de LyFC.

Para los extrabajadores que participan en la protesta, sin embargo, las medidas implementadas en los últimos años no han resuelto todas las demandas derivadas de la desaparición de la empresa.

Trabajadores de LyFC derriban la barrera que instalaron en el Hotel y arrojan huevos que alcanzan al personal del lugar.



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LMCT